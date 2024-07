A busca dos Chiefs pelo tricampeonato pode ser prejudicada por um motivo muito pessoal relacionado a Brittany Mahomes

euNa semana passada, Brittany e Patrick Mahomes compartilharam a notícia emocionante no Instagram de que estão esperando seu terceiro filho juntos. O casal, que está junto desde o ensino médio, se casou oficialmente em 2022 e já tem uma filha de três anos, Sterling Skyee um filho, Patrick ‘Bronze’ Lavonque fará dois anos em novembro.

Alguns fãs com olhos de águia apontaram uma observação interessante após o anúncio da gravidez de Brittany. Parece provável que ela dará à luz no começo do ano que vem, possivelmente em janeiro ou fevereiro.

Patrick e Brittany Mahomes anunciam que o terceiro bebê está a caminhoInstagram @brittanylynne

Isso pode potencialmente impactar a preparação de Patrick para a pós-temporada. Ainda é cedo para começar a se preocupar com Patrick Mahomes potencialmente perdendo tempo devido à chegada do bebê, mas é definitivamente algo que os fãs de futebol ficarão de olho.

A família Mahomes está, sem dúvida, no centro das atenções, e com a próxima temporada da NFL, há várias outras histórias dignas de nota fazendo manchetes. Do noivado da ex-namorada de Zach Wilson ao seu ex-companheiro de equipe e melhor amigo, à revelação do favorito da garota “Hawk Tuah” NFL time e jogador, não faltam notícias intrigantes para os fãs de futebol.

Brittany terá seu filho no momento mais importante da NFL

Olhando para a programação dos Chiefs, eles devem jogar em Pittsburgh contra os Steelers no dia de Natal, seguido por um jogo da Semana 18 contra o Denver Broncos em Mile High City em 5 de janeiro.

A pós-temporada está marcada para começar com o Fim de semana super wild card de 11 a 13 de janeiro. Se os Chiefs garantirem a única folga da primeira rodada da AFC, seu primeiro jogo de playoff na Rodada Divisional seria agendado para o fim de semana de 18 a 19 de janeiro.

Os jogos do campeonato da AFC e da NFC estão programados para 26 de janeiro, com Super Bowl 59 agendado para 9 de fevereiro. Com o possível momento da data prevista para o parto de Brittany, há uma chance de que Patrick Mahomes tenha que conciliar seus compromissos de futebol com a chegada de sua nova adição.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente a próxima temporada da NFL e mantêm um olhar atento sobre a família Mahomes, está claro que haverá muitos desenvolvimentos emocionantes a seguir nos próximos meses. Seja dentro ou fora do campo, a família Mahomes continua a capturar os corações e a atenção dos fãs de futebol em todos os lugares.