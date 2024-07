A campeã de Wimbledon, Barbora Krejcikova, está de volta ao topo após três anos de altos e baixos

WIMBLEDON, Inglaterra — Nem Barbora Krejcikova achava que ganharia o título de simples em Wimbledon.

Sua falecida mentora, Jana Novotna, havia vencido em 1998 e, antes de Novotna morrer de câncer em 2017, ela havia dito a Krejcikova para vencer um Grand Slam. Quando Krejcikova fez exatamente isso no Aberto da França quatro anos depois, ela tinha certeza de que era porque Novotna estava cuidando dela de cima.

Mas Krejcikova ainda não achava que repetiria o feito no All England Club. Isso foi um milagre grande demais. “Nunca imaginei que ganharia o mesmo troféu que Jana ganhou em 1998”, disse ela no sábado.

E com a temporada que ela estava tendo, poucos acreditavam que ela tinha uma chance este ano. Ela teve uma lesão nas costas, uma doença que a afastou, uma temporada sem vitórias no saibro e uma classificação em queda.

Mas em Wimbledon, a autoconfiança de Krejcikova, de 28 anos, cresceu a cada partida que ela jogou. E no sábado, ela superou seus sonhos mais loucos e ganhou o título de Wimbledon com uma vitória de 6-2, 2-6, 6-4 sobre a cabeça de chave nº 7 Jasmine Paolini na final. Mas enquanto ela chamou isso de “o melhor dia” de sua carreira e vida na quadra, Krejcikova não parecia estar pensando em nenhuma implicação maior.

“Eu ainda me sinto a mesma”, disse Krejcikova. “É ótimo que eu seja uma bicampeã de major. É algo inacreditável. Quer dizer, por outro lado, eu ainda sou a mesma pessoa. Eu ainda amo muito tênis. Eu ainda quero continuar jogando tênis bem e lutar por outros torneios.”

AOS 12 ANOS DE IDADEKrejcikova escreveu seu objetivo final: vencer o Aberto da França. Levantar o troféu no saibro vermelho em Roland Garros foi o que a motivou durante seus primeiros dias e o que ela imaginou quando fechou os olhos no final do dia.

Mas conhecer Novotna mudou as coisas, e ela começou a pensar sobre como seria vencer Wimbledon. Elas começaram a trabalhar juntas quando Krejcikova tinha 18 anos e tinha acabado de terminar sua carreira júnior. Krejcikova não tinha certeza se deveria se tornar profissional, e seus pais a encorajaram a escrever uma carta para Novotna, uma ex-número 2 do mundo e compatriota tcheca, pedindo conselhos. Novotna respondeu uma semana depois e as duas começaram a trabalhar juntas logo depois. Novotna disse a Krejcikova que ela tinha potencial e a encorajou a se tornar profissional.

Elas rapidamente se tornaram próximas e Krejcikova valorizou sua orientação e amizade. Novotna contou a ela histórias sobre Wimbledon. Como era a grama. Quão difícil foi se tornar campeã.

“Acho que desde então comecei a ver Wimbledon [as] o maior torneio do mundo”, disse Krejcikova no sábado.

Barbora Krejcikova também ganhou o título do Aberto da França de 2021. AP Photo/Michel Euler

Mas foi no Aberto da França de 2021 que ela conquistaria o primeiro grande título com o qual sonhava.

Jogando apenas no quinto grande sorteio principal de sua carreira, e como uma jogadora não cabeça de chave, Krejcikova se apresentou formalmente ao mundo do tênis com uma corrida dinâmica para o título, derrotando Anastasia Pavlyuchenkova por 6-1, 2-6, 6-4, na final. Ela já havia vencido os títulos de duplas no Aberto da França e em Wimbledon (ambos com sua compatriota Katerina Siniakova) e três títulos de duplas mistas no Aberto da Austrália, mas tinha sido em grande parte um fator não-fator no jogo de simples.

Desde sua descoberta em Paris, ela continuou a jogar duplas e a encontrar sucesso. Ela e Siniakova ganharam o título de duplas do Aberto da França um dia depois que ela ganhou o troféu de simples, e juntas conquistaram mais quatro títulos de duplas do Grand Slam e ouro olímpico em Tóquio antes de se separarem como uma equipe no final da temporada de 2023.

Mas resultados consistentes em simples provaram ser mais difíceis. Krejcikova fez sua estreia na chave principal em Wimbledon e no US Open após seu triunfo em Paris em 2021. No final do verão, após chegar à quarta rodada e às quartas de final, respectivamente, Krejcikova havia entrado no top cinco.

Ela abriu a temporada de 2022 com uma aparição nas quartas de final do Aberto da Austrália e chegou ao segundo lugar no ranking mundial em fevereiro. Mas então as coisas mudaram. Uma lesão no braço a manteve afastada por meses e ela voltou bem a tempo para o Aberto da França. Ela perdeu na primeira rodada. Ela então teve que se retirar das duplas no dia seguinte após testar positivo para COVID.

Houve uma reviravolta no início de 2023. Krejcikova chegou à quarta rodada no Aberto da Austrália e então ganhou o título de nível 1000 em Dubai após derrotar quatro jogadoras top 10, incluindo a nº 1 Iga Swiatek na final. Ela esperava que isso finalmente a colocasse na conversa entre as melhores jogadoras do jogo.

Barbora Krejcikova derrotou Jasmine Paolini, outra finalista de Wimbledon pela primeira vez, em três sets. Julian Finney/Getty Images

“Quando leio algo nas redes sociais, é sobre Iga, Aryna [Sabalenka]e Elena [Rybakina] — Eu não estou realmente lá”, disse Krejcikova ao WTA Insider algumas semanas depois. “O que mais eu deveria fazer? Como eu deveria provar isso de novo? … Eu quero ser mencionada também. Eu quero ser reconhecida também porque eu acho que mereço. Eu tive muito sucesso no tour e eu simplesmente não recebo o crédito.”

Mas ela não conseguiu sustentar suas palavras com seu jogo. Ela perdeu na primeira rodada do Aberto da França de 2023 e teve que se aposentar de sua partida da segunda rodada em Wimbledon com uma lesão no tornozelo. Ela foi 0-2 nos torneios de quadra dura antes do Aberto dos EUA e então perdeu sua estreia em Nova York. Ela salvou sua temporada vencendo em simples e duplas em San Diego logo depois, mas no final da temporada ela havia se separado de seu treinador de longa data e de Siniakova nas duplas — e voltou à prancheta na breve offseason.

Krejcikova abriu 2024 com uma aparição nas quartas de final no Aberto da Austrália, mas uma lesão nas costas a manteve fora de boa parte da temporada de quadra dura. Ela voltou a tempo para a parte de saibro do calendário, mas foi 0-4, incluindo no Aberto da França. A grama não parecia que seria muito melhor. Ela venceu duas partidas em Birmingham, mas perdeu na primeira rodada em Eastbourne. Sua classificação caiu para a 32ª posição.

Ela estava otimista — mas nem ela esperava se sair tão bem em Wimbledon.

Os dois títulos importantes de Barbora Krejcikova podem ser categorizados como uma vitória surpreendente. Clive Brunskill/Getty Images

Partida após partida, ela elevou seu nível e encontrou maneiras de despachar oponentes de classificação mais alta, incluindo a cabeça de chave nº 11 Danielle Collins na quarta rodada e a cabeça de chave nº 13 Jelena Ostapenko nas quartas de final. Mas foi sua vitória de retorno por 3-6, 6-3, 6-4 nas semifinais sobre Rybakina, a campeã de Wimbledon de 2022 e favorita, que realmente mostrou a todos o quão boa ela poderia ser quando estava no seu melhor.

“Durante a temporada foi muito difícil. Eu tive muitos períodos difíceis”, disse Krejcikova após sua vitória na semifinal. “Eu nunca imaginei que em quatro semanas eu poderia chegar a uma final de Wimbledon, que eu poderia ser uma jogadora diferente. Mas estou super feliz por estar [and] que eu era capaz de lutar contra tudo.”

Ela também tem estado mais relaxada neste torneio, especialmente quando comparada à sua corrida no Aberto da França, três anos atrás. Na quadra, ela está visivelmente mais composta e comemorativa. E fora da quadra, está claro que ela está se divertindo. Começando durante um atraso devido à chuva antes de uma partida de duplas (ela chegou às quartas de final com Laura Siegemund), Krejcikova começou a fazer um Q&A no Twitter com os fãs. É algo que ela continuou, inclusive durante seu dia de folga na sexta-feira. Ela abordou tudo, desde panificação até música e Legos.

“Antes do torneio, tive um período difícil”, disse Krejcikova na quinta-feira. “Eu apenas disse a mim mesma que tentaria aproveitar tudo mais. … No final, até agora, acho que [am] muito, muito bem-sucedido em fazer isso. Definitivamente estou aproveitando esse momento muito mais do que em Paris, que foi mais estressante para mim.”

Krejcikova deixa Wimbledon agora na 10ª posição do ranking mundial, mas talvez o mais importante é que ela parece satisfeita com seu desempenho e com a forma como é vista pelos outros.

Embora ela possa ou não ser considerada no mesmo nível de Swiatek e do resto das jogadoras mais bem classificadas, ela está na mesma categoria que Novotna: campeãs de Wimbledon. Ela parou para olhar seu nome recém-gravado na lista de vencedoras logo após sua vitória no sábado.

“[It was a] momento muito emocionante me ver em um quadro bem ao lado [Novotna]”, ela disse. “Acho que ela ficaria orgulhosa. Acho que ela ficaria muito animada por eu estar no mesmo conselho que ela, porque Wimbledon foi superespecial para ela.”