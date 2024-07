A cantora do hino do HR Derby, Ingrid Andress, diz que estava bêbada

Após uma apresentação amplamente criticada do hino nacional dos EUA no MLB Home Run Derby, a cantora country Ingrid Andress se desculpou na terça-feira e disse que estava bêbada.

“Estou me internando em uma unidade hoje para obter a ajuda de que preciso”, ela postou nas redes sociais. “Não era eu ontem à noite. Peço desculpas à MLB, a todos os fãs e a este país que tanto amo por essa interpretação.”

A Major League Baseball não está comentando, disse o porta-voz Matt Bourne. Um representante de Andress disse que não haverá comentários adicionais neste momento.

Andress, 32, é filha do ex-treinador de força e condicionamento da liga principal Brad Andress, que trabalhou no Detroit Tigers, Colorado Rockies e New York Mets.

Ingrid Andress foi indicada a quatro Grammys, incluindo Melhor Artista Revelação em 2021.

Na segunda-feira à noite, Andress cantou uma versão a cappella de “The Star-Spangled Banner”, uma música incrivelmente desafiadora de cantar. Clipes de sua interpretação menos popular no Globe Life Field em Arlington, Texas, já circularam nas redes sociais.

Andress começou sua carreira como compositora em Nashville antes de assinar um contrato para sua própria música e lançar seu álbum de estreia em 2020. Ela lançou um segundo álbum em 2022 e nas redes sociais tem promovido um novo single que estava programado para ser lançado na próxima semana.

Esta não é a primeira vez que uma apresentação do hino nacional é criticada. No panteão de interpretações controversas do hino nacional em eventos esportivos, a apresentação de Roseanne Barr em um jogo do San Diego Padres em 1990 e a de Fergie no NBA All-Star Game de 2018 resultaram em reações negativas semelhantes.

O cantor country e nativo do Texas Cody Johnson deve cantar o hino nacional antes do All-Star Game de terça à noite.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.