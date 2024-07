A conselheira de Jake Paul, Nakisa Bidarian, relembra o “relacionamento de altos e baixos” com Dana White durante os dias do UFC

O CEO do UFC, Dana White, pode ver Nakisa Bidarian como inimiga e concorrente agora, mas não muito tempo atrás os dois trabalharam juntos para ajudar a transformar o UFC em um gigante financeiro.

Bidarian é um parceiro comercial próximo de Jake Paul e cofundador da Most Valuable Promotions. Antes disso, no entanto, ele era um aliado de confiança dos antigos donos do UFC Frank e Lorenzo Fertitta. Os irmãos Fertitta trouxeram Bidarian como executivo encarregado de estratégia e empreendimentos comerciais com o UFC em 2011. Quando Bidarian deixou o UFC em 2016, ele era o diretor financeiro da promoção.

No entanto, devido à guerra de palavras sem fim de Paul contra White, Bidarian tem aparecido na mira do chefe do UFC com frequência nos últimos anos. Em uma rara entrevista longa na quarta-feira em A hora do MMABidarian refletiu sobre seu relacionamento com White durante seus dias no UFC.

“Olha, eu respeito Dana pelo impacto que ele teve nos esportes de luta. Certo? E você tem que elogiar sua habilidade de controlar a narrativa no UFC e com os lutadores”, disse Bidarian.

“Eu diria que Dana e eu tivemos um relacionamento de altos e baixos, o que não acho que seja diferente de muitos dos relacionamentos que ele teve com executivos do UFC durante aquele período. Sempre fui franco em minhas crenças e não tive medo de apresentar o que achamos ser o caminho certo a seguir estrategicamente para fazer as coisas. E você tem que lembrar, eu não fui contratado por Dana White. Eu não fiz uma entrevista com Dana White para entrar no UFC. Você pode argumentar que ele era um defensor da minha saída do UFC, com certeza, por muitas razões diferentes. Mas tivemos um relacionamento amigável durante a maior parte do tempo em que estive lá.”

Talvez a maior realização de Bidarian durante seus dias no UFC tenha ocorrido no final de sua gestão. Bidarian disse que trabalhou como o “conselheiro principal do UFC e dos Fertittas, além de JP Morgan e Raine [Group]” sobre a venda de mais de US$ 4 bilhões da promoção para a agência de talentos Endeavor em 2016. De acordo com Bidarian, o UFC quase vendeu dois anos antes, em 2014, no entanto, as finanças não atingiram o número que os Fertittas queriam. Mas 2016 foi diferente, com o preço final de venda se destacando na época como a transação mais cara para uma organização na história do esporte. Depois disso, Bidarian passou para o próximo empreendimento dos Fertittas.

“[The UFC sale] foi realmente algo em que trabalhei por mais de dois anos com o apoio de Frank e Lorenzo e conseguindo o resultado que eles queriam na época”, disse Bidarian.

“Fui e montei a Fertitta Capital [after that]. Os Fertittas comprometeram uma certa quantia de capital para mim e para a equipe para investir em mídia, entretenimento e esportes, com a expectativa de que, com o tempo, traríamos capital de terceiros, para que outros investidores entrassem. E chegou a um ponto, depois de cerca de dois anos, em que houve um desalinhamento em termos dessa visão, o que significa que Frank e Lorenzo Fertitta queriam manter o capital internamente, cativo de sua família, e eu queria trazer capital de terceiros, e foi aí que decidimos nos separar.”

Bidarian descreveu sua separação dos Fertittas como 100% “amigável”. Logo depois, ele conheceu Paul — e não demorou muito para que ele e Paul se unissem para criar a Most Valuable Promotions.

Aparentemente, da noite para o dia, Bidarian se viu arrastado para a rivalidade de Paul com White.

“Dana e Ben Askren não tinham nenhum relacionamento. Assim que foi anunciado que Ben Askren estava lutando contra Jake Paul [in 2021]Dana ajudou Ben Askren a ficar com Freddie Roach”, disse Bidarian. “Freddie Roach começou a treinar Ben Askren. Freddie Roach fez a declaração de que Ben Askren faria de Jake Paul o maior meme da história dos esportes de luta. Lembro que Dana foi a alguns podcasts e disse que apostaria um milhão de dólares que Jake perderia. E Jake não perdeu, Jake venceu. E então avançando para Tyron Woodley. Ele venceu Tyron Woodley na primeira luta, Dana saiu e disse que a luta foi fraudada. E comecei a realmente pensar, tipo, qual é o propósito de derrubar esse jovem?

“Eu entendo que ele está fazendo conteúdo cutucando você. Mas tipo, por que você quer quebrá-lo com desinformação efetivamente, certo? Tipo, a luta está arranjada — sério? E então chegou a segunda luta com Tyron Woodley e ele saiu e disse que Jake Paul está usando esteroides. E esse foi realmente o momento em que eu fui até Jake e disse, ‘OK, agora estou do seu lado, e você é apaixonado pelo pagamento de lutadores. Vou apoiar esse esforço e vou educá-lo mais sobre o pagamento de lutadores, e vamos começar a ser um pouco mais públicos com isso.’ E esse é realmente o ponto em que Dana me atacou, porque acho que ele entendeu muito claramente que eu tinha ajudado Jake a entender o ecossistema de pagamento de lutadores.”

Ainda assim, Bidarian raramente respondeu publicamente às acusações e ofensas de White.

Essa decisão foi proposital.

“Sou uma pessoa reservada. Estou focado na minha família”, disse Bidarian. “Dana White pode falar sobre mim o quanto quiser, está tudo bem para mim. Ele pode dizer quantas mentiras quiser.”

Paul enfrenta o veterano do UFC e estrela do BKFC Mike Perry em 20 de julho na Amalie Arena em Tampa, Flórida. A luta é promovida sob o guarda-chuva MVP e será transmitida ao vivo pela DAZN.

Todo o debate de Bidarian sobre A hora do MMA pode ser assistido acima.