A convocação da equipe dos EUA para Kawhi Leonard, Derrick White e Grant Hill diz

LAS VEGAS — O diretor executivo da equipe dos EUA, Grant Hill, disse que a decisão de mandar o ala do LA Clippers, Kawhi Leonard, para casa do campo de treinamento e substituí-lo pelo ala do Boston Celtics, Derrick White, na escalação para os próximos Jogos Olímpicos de Paris, em última análise, ficou a cargo da equipe dos EUA.

“Nós apenas sentimos que tínhamos que mudar, e não entrar em detalhes, em termos do que levou à decisão, mas nós apenas sentimos que era do nosso melhor interesse, mas também do melhor interesse dos Clippers e Kawhi, mudar para uma direção diferente”, disse Hill na quarta-feira à noite em uma entrevista coletiva antes do primeiro jogo de exibição do Team USA contra o Team Canada na T-Mobile Arena. “Nós tentamos. Acho que todos nós tentamos e fizemos um esforço valente, e infelizmente, temos que seguir em frente.”

Questionado diretamente se isso significava que era decisão de Hill e, por extensão, do Time EUA, mandar Leonard para casa, ele disse: “Fizemos isso. No final, ele foi mandado para casa, mas estávamos conversando com os Clippers sobre isso.”

O status de Leonard estava no ar chegando ao acampamento depois que ele perdeu os três jogos finais da série de playoffs da primeira rodada dos Clippers contra o Dallas Mavericks com inflamação no joelho direito. Leonard disse no fim de semana que não conseguiu voltar totalmente à quadra e treinar normalmente até cerca de duas semanas antes do início do acampamento de treinamento, momento em que ele disse que finalmente acreditou que seria capaz de participar das Olimpíadas deste ano.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Ele chegou para o início do acampamento vestindo uma manga na perna direita e aparentemente mancando um pouco, embora tenha participado de cada um dos últimos quatro dias de treinamento.

“Acho que ele queria estar aqui, como todos esses caras querem estar aqui, e não levamos isso de ânimo leve”, disse Hill. “Isso fala sobre o programa e a oportunidade, e então, falando pessoalmente, eu sei como é querer fazer algo e seu corpo simplesmente não está bem. E eu vivi isso pessoalmente. E então eu o aplaudo por vir aqui e estar disposto a se sacrificar, desistir de seu verão e representar nosso país e jogar por nosso programa. … No final das contas, não deu certo.”

A lesão no joelho de Leonard nos playoffs marcou a terceira vez consecutiva que sua pós-temporada terminou prematuramente por causa de uma lesão — sem contar toda a temporada 2021-22 perdida após romper o ligamento cruzado anterior do mesmo joelho direito durante os playoffs de 2021.

Agora, ele não fará parte das próximas Olimpíadas — com White sendo escolhido para ocupar seu lugar.

A seleção de White significou que Jaylen Brown, seu companheiro de equipe do Celtics que vem de ganhar tanto o MVP das Finais da Conferência Leste quanto o MVP das Finais da NBA a caminho de Boston reivindicando o título, não foi escolhido. Depois que a seleção de White foi anunciada, Brown primeiro tuitou uma série de emojis e depois tuitou para a Nike, “é isso que estamos fazendo?” A Nike é patrocinadora do Team USA.

Hill foi questionado sobre os tuítes de Brown e descartou a ideia de que a empresa de calçados teve algo a ver com a decisão de escolher White. Ele acrescentou que deixar alguém de fora do time é a parte mais difícil do seu trabalho.

“Você ganha 12 vagas e precisa montar um time”, disse Hill. “E uma das coisas mais difíceis é deixar de fora do elenco pessoas das quais sou fã e que espero assistir durante toda a temporada, durante os playoffs. Caras que foram MVPs das finais, caras que fizeram parte do programa, caras que ganharam medalhas de ouro, caras que eu respeito, admiro e gosto de assistir. Mas a responsabilidade que tenho é montar um time e um time que se complemente, um time que se encaixe em um time que nos dará a melhor oportunidade de sucesso.

“E, então, quaisquer teorias que possam estar por aí, são apenas isso. Mas essa é minha responsabilidade. E é difícil. É difícil ter conversas, dizer às pessoas que elas não estão no time.

“Estou tentando vencer e tentando juntar as peças certas que se encaixem e nos dêem uma chance de vencer.”

No final das contas, isso levou a equipe dos EUA a escolher White, que Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou no mês passado que seria o jogador escolhido para substituir Leonard caso ele não pudesse ir para Paris.

Hill disse que White não iria para Las Vegas, pois precisava se preparar antes de viajar inesperadamente no próximo mês, com a esperança de que White esteja pronto a tempo de se juntar à equipe em Abu Dhabi para seu primeiro treino no sábado.

“É agridoce, obviamente, mas estamos muito felizes em adicionar Derrick White”, disse Hill.

“Sou um grande fã do Derrick, obviamente. Ele acabou de ganhar um campeonato. Uma das muitas coisas que realmente amo em Derrick, e particularmente em seu time, é que não sinto que seu papel mude muito em nosso time do que ele faz com o Celtics. Ele joga ao lado de dois jogadores jovens incrivelmente excelentes em Jaylen Brown e Jayson Tatum. E esse cenário é difícil quando você entra e é o centro do seu universo, e agora você tem que estabelecer um papel, e pode ser diferente do que você tem que fazer com seu time. E então ter alguém que pode entrar e jogar com os caras, ser complementar a alguns outros, mas também se destacar e ser um jogador defensivo dinamite, derrubar chutes, apenas impactar a vitória.”

Quanto à outra questão persistente sobre lesões — Kevin Durant, que ainda não treinou após sofrer uma distensão na panturrilha cerca de 10 dias antes do início do treinamento e que ficou de fora da vitória de quarta-feira à noite sobre o Canadá por 86 a 72 — Hill disse que Durant voaria para Abu Dhabi e permaneceria no time.

“Durant estará no avião, a menos que você saiba de algo”, disse Hill. “Ele tem trabalhado, se reabilitado, ele está ótimo. Acho que estamos apenas sendo cautelosos e conservadores. Acho que esperamos vê-lo na quadra quando estivermos em Abu Dhabi.”