A corrida do Canadá pela Copa América desencadeia um arco de redenção para Marsch

É bom ser Jesse Marsch agora. No começo desta semana, ele conseguiu soltar algumas citações passivas sobre o desempenho dos Estados Unidos, um ano ou mais depois de ter sido negada a oportunidade de treinar seu país natal. Então, em Arlington na sexta-feira à noite, ele liderou seu próprio time para as semifinais da Copa América. Após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, o Canadá derrotou a Venezuela por 4 a 3 nos pênaltis, ganhando uma revanche contra a Argentina. Eles são o terceiro time da Concacaf a avançar para as semifinais em sua estreia na Copa América, depois do México em 1993 e de Honduras em 2001.

Tanto o Canadá quanto a Venezuela jogaram esta partida como se soubessem o quão importante e rara era a oportunidade. Ambas as equipes moveram a bola com extrema verticalidade, empurrando-a rapidamente de uma ponta a outra do campo. A Venezuela jogou como se houvesse um relógio de chutes, tentando vários chutes de longa distância na primeira oportunidade; de ​​suas 16 tentativas de chutes, apenas três estavam a oito metros do gol, e nenhuma valeu mais do que 0,2 xG. O Canadá, enquanto isso, continuou com um problema ao longo do torneio, criando oportunidades decentes, mas enviando-as para o alto. Eles tentaram 16 chutes que valeram 1,9 xG, mas como fizeram em todos os torneios, eles lutaram para finalizar. Mas Moïse Bombito, Ismaël Koné e as estrelas Jonathan David e Alphonso Davies enterraram seus pênaltis na disputa por pênaltis, e eles estão avançando por causa disso.

A Copa América de 2024 serviu tanto como uma verificação de status quanto como uma experiência de aprendizado para as ambiciosas seleções norte-americanas. O péssimo desempenho do México, marcando um gol a caminho da eliminação na fase de grupos, foi o último passo em uma queda contínua para a outrora brilhante luz da CONCACAF. A eliminação dos Estados Unidos na fase de grupos reforçou uma sensação de estagnação após uma performance encorajadora na Copa do Mundo de 2022.

Para o Canadá e Marsch, contratados apenas em maio, esse resultado aumentou o otimismo para o que pode estar no horizonte, mas nem um único segundo deste torneio foi fácil. Eles foram superados em chutes, 36-24, na fase de grupos, e levaram até o início de sua quarta partida do torneio para marcar um gol enquanto jogavam 11 contra 11. Jacob Shaffelburg marcou no 13º minuto para dar ao Canadá a liderança sobre a Venezuela na sexta-feira à noite.

Ainda assim, quando a partida passou da marca de 60 minutos, eles foram quase desfeitos por uma combinação de engano e contra-ataque perfeito. O goleiro venezuelano Rafael Romo foi pego fora de posição e fisicamente impediu um rápido lançamento lateral que poderia ter sido aproveitado; o ato não foi amarelo, no entanto, e após um breve atraso, a Venezuela precisou de apenas dois toques para transformar uma bola perdida no fundo de seu campo em um gol de empate.

Salomón Rondón surpreendeu Crépeau fora da área para um grande empate 🤯 foto.twitter.com/GWZU4njLnm — FOX Futebol (@FOXSoccer) 6 de julho de 2024

Salomón Rondón surpreendeu o goleiro Maxime Crépeau e marcou de longe, a 39 metros de distância.

O momento continuou a oscilar para frente e para trás, e a Venezuela nunca foi punida por jogo particularmente físico na área. (Na partida, eles foram punidos com apenas sete faltas, sem cartões amarelos.) Mas o Canadá continuou a criar melhores oportunidades de gol e, eventualmente, manteve a calma para vencer nos pênaltis.

O caos provavelmente não incomodou muito Marsch. O ex-técnico do RB Salzburg, RB Leipzig e Leeds United é conhecido por seu estilo acelerado, e as duas vitórias do Canadá neste torneio agora vieram em partidas nas quais eles tiveram 104 (contra Peru) e 117 (contra Venezuela) posses de bola. (A média do torneio: 85,0 posses de bola por partida.) Eles agora têm uma média de 94,0 posses de bola por partida, a segunda no torneio, atrás apenas da Venezuela, e sua velocidade direta (quão rápido você move a bola verticalmente em uma determinada sequência) de 2,1 metros por segundo é facilmente a mais alta.

Este é, claro, um estilo que Marsch poderia estar implementando com a seleção masculina dos Estados Unidos no momento. Ele foi rejeitado para o cargo no verão passado, quando os EUA decidiram recontratar Gregg Berhalter, e ele não escondeu sua decepção.

O Canadá de Jesse Marsch se torna o terceiro time da Concacaf a avançar para as semifinais em sua estreia na Copa América. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

“Não vou entrar em detalhes, mas não fui muito bem tratado no processo”, disse Marsch ao podcast “Call it What You Want” da CBS. “E então, tanto faz, cara, isso é passado agora. […] Isso me motivou novamente a encontrar as pessoas certas.”

Marsch estava em algum lugar entre sincero e malicioso no começo desta semana, quando compartilhou seus pensamentos sobre as dificuldades dos EUA na Copa América. “Obviamente, estou prestando atenção à seleção masculina dos EUA como sempre faço, e, como você, estou triste”, disse ele à Fox.

“Estou decepcionado com as performances, a falta de disciplina.” Sua equipe canadense também faltou disciplina às vezes na sexta-feira à noite, mas eles fizeram o trabalho. E a recompensa deles é uma revanche com a Argentina.

O Canadá perdeu por 2 a 0 para os campeões mundiais na partida de abertura do torneio; Marsch tentou manter as coisas contidas com uma formação 4-4-2 bem conservadora, mas a Argentina quase dobrou suas tentativas de chute (19 a 10) e triplicou seus totais de xG (3,0 a 1,2). David e Larin foram limitados a apenas um chute cada, e embora tenha demorado até o minuto 88 para a Argentina oficialmente encerrar a partida com um segundo gol, o resultado não estava em dúvida. A Argentina jogou seu jogo mais vulnerável do torneio nas quartas de final, precisando de pênaltis para conseguir uma vitória sobre o Equador, mas o Canadá ainda tem uma montanha para escalar.

Qualquer esperança de uma virada exigirá algo que o Canadá não conseguiu fornecer em todo o torneio: boa finalização. No torneio, eles tentaram 40 chutes que valem 5,9 xG combinados, mas marcaram apenas duas vezes. David e Larin se combinaram para tentar 13 chutes que valem 2,5 xG, mas marcaram apenas uma vez, no contra-ataque relâmpago de David contra o Peru, e o resto do time tem uma proporção ainda pior de xG para gols reais. Eles tiveram várias oportunidades de afastar a Venezuela antes do gol milagroso de Rondón. Eles precisarão de uma progressão séria para a média neste departamento porque a Argentina provavelmente criará melhores oportunidades gerais.

Ainda assim, foram duas semanas magníficas para Marsch e a seleção canadense. Na primeira oportunidade, eles fizeram algo que a Venezuela fez apenas uma vez em 20 tentativas — chegar a uma semifinal — e não precisaram jogar sua melhor bola para isso. A equipe de Marsch comprou o estilo que ele quer implementar e, na pior das hipóteses, o Canadá igualará o melhor desempenho dos Estados Unidos na Copa América. Não importa o quão “decepcionado” ele possa estar com as performances recentes de seu país, ele provavelmente não está perdendo muito o sono sobre isso no momento.