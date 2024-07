A corrida presidencial de Kamala Harris provoca um grande aumento na audiência de ‘Veep’

Kamala Harris ‘ concorrer à presidência faz as pessoas pensarem em outro ex-vice-presidente … um fictício que é – porque a carreira dela é assustadoramente semelhante à do programa “Veep”.

A empresa de dados de entretenimento Luminate relata que a audiência do programa de sucesso da HBO explodiu… saltando de 486 mil minutos assistidos no domingo para 2,2 milhões de minutos na segunda-feira – um aumento de 350%.

Se você ainda não viu o show… Julia Louis-Dreyfus interpreta a vice-presidente Selina Meyer, uma política cuja campanha presidencial malsucedida termina com ela no segundo cargo – assim como a campanha fracassada de Harris em 2020.

Mas, na segunda temporada, o presidente em exercício deixa o cargo… elevando o titular Veep ao cargo mais alto do país – um movimento que está atraindo muitas comparações com Presidente Biden a própria decisão de desistir da corrida de 2024.

Claro, Meyer acaba com a presidência depois que seu prez desistiu, e Harris ainda nem é o candidato oficial do partido … mas ainda é algo assustador para os fãs do show.