A cura da orelha de Trump é consistente com a pele raspada por bala, afirma especialista em balística

Donald Trump foi atingido de raspão por uma bala durante a tentativa de assassinato… pelo menos é o que um especialista em balística percebe pela forma como a orelha ferida do ex-presidente está cicatrizando.

TMZ. com

Leonardo Romero – um examinador forense de armas de fogo que trabalhou ao lado do LAPD e de várias outras agências de aplicação da lei neste campo – disse ao TMZ… A cura da orelha de Trump tão rapidamente não é evidência de que ele não foi atingido (como alguns sugeriram), mas pelo contrário … na verdade, é consistente com um arranhão de uma bala, em oposição a um impacto mais direto.

Trump estava sangrando na orelha depois Thomas Matthew Crooks tiros disparados para ele durante seu comício de 13 de julho na Pensilvânia… então ele usou um bandagem enorme para o RNC que se seguiu, onde aceitou a nomeação presidencial do Partido Republicano, e desde então abandonou o curativo no total… e sua orelha não tem grandes cicatrizes visíveis a olho nu.

Diretor do FBI Christopher Wray a princípio disse que havia alguma pergunta se Trump foi ou não atingido por uma bala… mas o FBI em última análise retrocedeu e disse: “O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pedaços menores, disparada do rifle do falecido.”