A decisão de Biden de abandonar a corrida de 2024 mostra um forte contraste entre a cobertura da mídia de esquerda e de direita

Nova Iorque

CNN

—



A dura realidade política enfrentada pelo presidente Joe Biden, que motivou sua decisão sem precedentes de abandonar a corrida eleitoral de 2024, poderia parecer diferente se ele tivesse contado com o apoio de uma mídia de notícias cegamente leal e propagandística.

Enquanto Donald Trump confiou na Fox News e em um exército de leais à MAGA Media para protegê-lo infinitamente de escândalo após escândalo, Biden não tinha tais defesas em seu arsenal quando questões sérias foram levantadas sobre sua idade e acuidade mental. Em vez disso, o presidente — incapaz de conjurar sua própria versão da realidade e disseminá-la com sucesso para as massas — foi forçado a lidar com a verdade e tomar uma decisão impressionante de última hora que abalou o país em um terremoto político.

O caso inteiro, que se desenrolou em apenas três semanas, perfurou um buraco na alegação que Trump e o GOP têm regularmente vendido: que a mídia de notícias está no bolso de Biden e da Casa Branca. Esse obviamente não foi o caso, como exemplificado pela cobertura contundente a que o presidente tem sido submetido desde sua fraca exibição no mês passado no debate da CNN.

Nas horas e dias que se seguiram ao fatídico confronto com Trump em um palco de Atlanta, o conselho editorial do The New York Times pediu que Biden abandonasse a disputa. O respeitado editor da New Yorker, David Remnick, escreveu um artigo contundente pedindo que ele se afastasse. E uma série de veículos como a CNN levantou questões e examinou a capacidade de Biden de travar uma campanha implacável e efetivamente processar o caso contra Trump.

Nem mesmo a MSNBC, o canal de notícias progressista a cabo, ofereceu um porto seguro para proteger Biden contra a onda de críticas que ele enfrentou nas últimas três semanas. Nos momentos imediatos após o debate, os apresentadores proeminentes do canal, liderados por Rachel Maddow, deram voz às preocupações sobre o desempenho desastroso de Biden. Nas semanas seguintes, essas preocupações repetidamente encontraram seu caminho para o ar da MSNBC, apesar de uma boa parte da audiência do canal deixar claro que não queria ouvir críticas a Biden.

“Houve muita consternação sobre a luta no partido, mas também a cobertura da mídia sobre a luta”, reconheceu Maddow no domingo. “Nós conversamos sobre tudo isso. E sabemos que as pessoas não querem ouvir sobre isso ou tinham sentimentos fortes… mas durante todo o tempo, mesmo tão difícil quanto foi, foi uma luta de boa fé. Foi um esforço de boa fé para tentar fazer a coisa certa sobre o país.”

Mesmo que algumas personalidades da MSNBC tenham defendido apaixonadamente a capacidade de Biden de continuar com a corrida, uma enxurrada de perguntas sobre seu futuro político ainda encontrou um caminho. Enquanto a mídia de direita agora está vazia de anticorpos para manter seu sistema político limpo e saudável, a MSNBC mostrou que os veículos progressistas ainda estão cheios deles e não são absurdamente leais a nenhuma figura política.

Compare a forma como a mídia noticiosa cobriu os problemas de Biden com a forma como a MAGA Media tratou Trump nos últimos anos.

Na sequência de vários escândalos, dois processos de impeachment, o ataque de 6 de janeiro e uma condenação por 34 acusações criminais, apresentadores de talk shows bajuladores como Sean Hannity praticamente nunca reconheceram a realidade do momento. Em vez disso, eles defenderam Trump, inventando teorias de conspiração selvagens e atacando implacavelmente qualquer um que ousasse questionar suas ações.

Mas esse não foi o caso de Biden, ressaltando a realidade ética que flui pela mídia de notícias e se estende amplamente a personalidades progressistas. Na verdade, no final, a mídia de notícias desempenhou um papel notável no desmantelamento da campanha de Biden ao oferecer um fórum para um fluxo desconfortável de perguntas sobre suas habilidades de entrar no discurso nacional.

Se a mídia tivesse ignorado e dado cobertura a Biden, ele muito bem não teria sentido necessidade de abandonar sua candidatura para um segundo mandato.