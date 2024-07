A empresa imobiliária da estrela do ‘Big Brother’ Angela a apoia apesar da limpeza do perfil

Angela Murray não está perdendo o emprego por causa de algum comportamento abrasivo dentro da casa do “Big Brother”… apesar das tentativas de alguns fãs de acertá-la onde dói.

O negócio é o seguinte… Angela está sob ataque por ligando para o colega de casa Matt “Crazy Eyes” durante um discurso épico sobre a temporada atual … e algumas pessoas chegaram ao ponto de bombardear sua imobiliária com críticas negativas, comentários odiosos e uma enxurrada interminável de ligações.

Angela trabalha na Elite Realtors de Utah e seu chefe, Liz Sears disse ao TMZ … a empresa apoia Angela e ela NÃO foi demitida, porque eles sabem que ela está apenas desempenhando um papel em um reality show e seu ângulo como vilã desta temporada não tem nada a ver com sua vida real ou capacidades profissionais.

Quando a empresa de Angela estava sendo alvo de fãs irritados do “Big Brother”, Liz desativou um link para a biografia online de Angela… causando especulações de que ela havia sido banida por seu comportamento no programa.

Mas esse não é o caso. A chefe de Angela nos diz que está “perplexa” com a quantidade de pessoas que não percebem que os reality shows são, em suas palavras, “falso”… e ela acha estranho, engraçado e triste quantas pessoas saíram da toca para encontrar a casa de Angela. trabalho no mundo real e se sentiu compelido a atacá-la.

Angela está criando uma reputação de vilã na 26ª temporada de ‘BB’, mas seu chefe diz que Angela tem um propósito por trás disso … fomos informados de que Angela é uma grande fã de ‘BB’ e está jogando o jogo estrategicamente. Na verdade, o chefe de Angela diz que ela é doce, gentil, inteligente, esperta e divertida… e tudo o que as pessoas estão vendo no “Big Brother” é apenas uma atuação e parte do jogo.