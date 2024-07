A equipe de Richard Simmons compartilha uma foto recente dele, postagem que ele escreveu antes de morrer

Richard Simmons ‘ está mantendo seu legado vivo … compartilhando uma postagem que a falecida estrela aprovou antes de falecer – incluindo o que parece ser uma foto recente do guru do fitness.

As pessoas por trás da conta X de Simmons compartilharam uma postagem na qual dizem que Richard trabalhou incansavelmente e que deveria ter sido publicada no domingo passado – um dia depois de sua morte.

“Deixe-me levá-lo até a lua para que possamos contemplar as estrelas. Amor, “Ricardo” pic.twitter.com/aatT3LkrsT

Na postagem, os gerentes de conta explicam como RS repassava as postagens várias vezes… adiando a postagem até que ele as escrevesse exatamente como queria.

A equipe diz que nos fins de semana ele postaria uma foto, mas escreveria uma legenda até sexta à noite… então, ele completou a do fim de semana passado antes de falecer.

Este último que Richard preparou o mostrava com uma cabeça cheia de cabelos grisalhos em um traje de astronauta laranja brilhante… que dizem que ele planejava legendar: “Deixe-me levá-lo até a lua para que possamos olhar entre as estrelas. Com amor, Richard .”