A equipe de Trump já está no ataque contra Harris

CNN

—



No domingo após o debate presidencial de 27 de junho, os principais assessores de Donald Trump foram dormir esperando que a preocupação democrata com o desempenho do presidente Joe Biden diminuísse e desse lugar a um novo ciclo de manchetes no início da nova semana.

Mas quando acordaram na manhã seguinte com a calamidade democrata se intensificando, eles começaram a planejar o extraordinário cenário potencial de Biden renunciar.

Nos bastidores, entre os preparativos para uma convenção e uma tentativa de assassinato que abalou o país, eles também estudaram o grupo de possíveis candidatos democratas, pesquisaram Trump contra um possível substituto e começaram a lançar mais ataques suaves à vice-presidente Kamala Harris, acreditando que ela seria a herdeira mais provável.

Agora, com Biden anunciando que não concorrerá à reeleição, as sementes desse trabalho já estão à mostra. Poucas horas depois de Biden abandonar a disputa e apoiar seu vice-presidente no domingo, os gerentes de campanha de Trump divulgaram uma declaração contundente vinculando Harris às políticas do governo. Enquanto isso, um super PAC alinhado reservou tempo de antena em um punhado de estados indecisos para tentar definir Harris para eleitores impressionáveis ​​como alguém que possibilitou um Biden claramente diminuído.

Trump também trabalhou rapidamente para ganhar vantagem sobre quem quer que fosse seu próximo oponente, sugerindo que o próximo debate fosse transferido da rede anfitriã acordada, a ABC, para os limites mais amigáveis ​​da Fox News.

Biden, escreveu Trump nas redes sociais, “não tinha condições de concorrer à Presidência e certamente não tem condições de servir – e nunca teve!”

A correria de três semanas da campanha de Trump para se preparar para o sem precedentes pode ter começado como uma contingência, mas agora se torna uma necessidade urgente. Por todas as vezes no ano passado em que Trump afirmou que não esperava que a candidatura de Biden durasse até novembro, nem ele nem sua campanha tomaram medidas sérias para se preparar para esse resultado.

Em vez disso, a equipe de Trump orquestrou uma campanha rigorosa em torno da derrota de Biden. Ela incluiu milhões de dólares já gastos em modelos para prever resultados em campos de batalha importantes, colocando em prática uma operação de dados sofisticada e preparando uma blitz publicitária para contrastar os dois candidatos. É uma campanha construída em torno da suposição de que Trump enfrentaria um homem de 81 anos cujo estado físico e acuidade mental se tornaram um albatroz a ponto de eleitores suficientes ignorarem as muitas falhas do candidato republicano.

Agora, muito desse trabalho será inutilizável ou, no mínimo, deverá ser reimaginado para uma corrida completamente alterada por eventos recentes. Quer os democratas unjam Harris ou outro nome, Trump, o mais velho candidato de um grande partido na história, se torna o candidato cuja idade é uma preocupação para alguns eleitores.

“O valor real que (Harris) traz é simplesmente o fato de que os democratas não terão que se preocupar se seu indicado pode atingir o limite mínimo de aptidão para o cargo”, disse um estrategista republicano que pediu para não ser identificado para falar livremente. “Isso significa que esta será uma campanha real.”

Por um tempo, os republicanos assistiram alegremente ao caos se desenrolando no lado democrata, e Trump ficou quieto por algumas semanas enquanto Biden se atrapalhava com as consequências. Mas logo foi amplamente reconhecido dentro do campo de Trump que a saída de Biden também jogaria sua própria campanha na incerteza.

À medida que os apelos pela renúncia de Biden atingiram o auge no início de julho, a campanha de Trump começou a pesquisar as regras e estatutos do Comitê Nacional Democrata para entender os processos internos que ocorreriam se Biden renunciasse, de acordo com um alto funcionário da campanha de Trump.

A campanha de Trump também começou a aumentar e testar privadamente novas linhas de ataque a Harris — alguém que eles ignoraram amplamente desde que ela foi empossada como vice-presidente. Isso incluiu polvilhar novas críticas à democrata da Califórnia nos discursos de Trump e encorajar os representantes do ex-presidente a fazerem o mesmo, de acordo com dois conselheiros seniores de Trump.

Alguns desses novos ataques se revelaram na Convenção Nacional Republicana na semana passada, onde Harris foi facilmente a segunda democrata mais criticada no palco, atrás de Biden.

Agora que o momento chegou, a equipe de Trump está planejando uma série de anúncios negativos atacando o histórico de Harris, não apenas sob o governo Biden, mas também durante seu tempo como promotora e procuradora-geral na Califórnia, disse uma fonte familiar à CNN. A mensagem virá por meio da campanha e de pelo menos um super PAC alinhado com o ex-presidente.

Embora as pesquisas tenham mostrado que Harris é a mais conhecida entre os possíveis candidatos democratas para substituir Biden, os conselheiros e aliados de Trump afirmam que a maioria dos americanos não sabe muito sobre ela, criando uma oportunidade para defini-la ao público.

O principal super PAC pró-Trump, MAGA Inc., lançou um novo comercial de 30 segundos no domingo, compartilhado pela primeira vez nas redes sociais, antecipando o plano de ataque. O anúncio acusador disse que Harris “encobriu o declínio mental óbvio de Joe Biden”. Ele prossegue incluindo clipes de Harris elogiando o desempenho de Biden como presidente, dizendo: “Nosso presidente está em boa forma, com boa saúde, incansável, vibrante e não tenho dúvidas sobre a força do trabalho que fizemos”.

O grupo, que já gastou US$ 77 milhões em anúncios promovendo Trump até agora, anunciou planos de exibir o anúncio nos principais campos de batalha do Arizona, Geórgia, Nevada e Pensilvânia.

O cogerente de campanha de Trump, Chris LaCivita, deu a entender na semana passada que a campanha pretende dar destaque ao apoio de Harris a Biden nos meses que antecederam o debate, quando o desempenho do presidente trouxe à tona preocupações sobre sua resistência.

“Você sabe quanta fita temos sobre isso?”, disse LaCivita na quinta-feira em um evento do lado de fora da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee.

Nessa linha, os republicanos argumentaram que Biden deveria renunciar imediatamente à presidência se concluísse que não conseguiria manter outro mandato de quatro anos.

A campanha de Trump e seus aliados também planejam argumentar que Harris é a pessoa no governo responsável pela fronteira — um tema-chave nas mensagens do Partido Republicano este ano — depois que Biden a nomeou em 2021 para enfrentar as causas básicas da migração da América Central. Eles também pretendem vinculá-la aos problemas de inflação do país e estão tramando mensagens semelhantes sobre crimes que prepararam para Biden.

“Nos últimos quatro anos, ela co-assinou as políticas de fronteira aberta e golpe verde de Biden que aumentaram o custo de moradia e mantimentos”, disse o novo companheiro de chapa de Trump, o senador de Ohio JD Vance, no domingo, depois que Biden endossou Harris. “Ela é dona de todos esses fracassos.”

Não se sabe, porém, se os eleitores que por meses disseram aos pesquisadores que temiam uma revanche em 2020 gravitarão em direção a um rosto novo. Muitos eleitores — incluindo aqueles que pretendiam votar em Trump quando ele enfrentou Biden — têm opiniões profundamente negativas sobre o ex-presidente e expressaram o desejo de seguir em frente.

Harris também tem uma oportunidade de reenergizar os democratas que ficaram desiludidos com a presidência de Biden. Um veterano estrategista republicano disse que Trump deveria se preparar para a Geórgia – que os democratas começaram a acreditar que estava fora de alcance – para se tornar competitiva novamente.

“Biden estava lutando com eleitores negros e jovens eleitores”, disse o estrategista. “Parece-me que Kamala provavelmente se sairá melhor com esses grupos. A questão é o quanto.”

Brian Bartlett, assessor da campanha presidencial de Mitt Romney, disse que Trump também pode enfrentar novos obstáculos em estados indecisos, dependendo de quem for escolhido para se juntar à chapa democrata como vice-presidente.

“A escrita está na parede há um tempo, então eu esperava que eles estivessem razoavelmente preparados com mensagens, oposição e coisas do tipo”, disse Bartlett. “O maior desafio potencial que vejo é se (Harris) escolher um companheiro de chapa que possa trazer alguns dos blue wall ou outros estados-chave.”

Alguns desses nomes já circularam como possíveis escolhas para vice-presidente, incluindo o senador do Arizona, Mark Kelly, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper.

A campanha de Trump preparou dossiês sobre alguns desses indivíduos, acreditando que eles também poderiam emergir como potenciais sucessores, aos quais um dos conselheiros seniores se referiu como “fichários cheios de pesquisa”. Outros nomes que eles estudaram incluem a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o governador de Kentucky, Andy Beshear, e líderes do Congresso.

Mas a maior parte do foco deles nas últimas semanas se concentrou em Harris, eles disseram, incluindo a realização de pesquisas internas para testá-la em uma disputa contra Trump, disse um segundo conselheiro sênior.

Questionado se eles tinham começado a testar Trump versus outros democratas em pesquisas, LaCivita respondeu exasperado na semana passada: “Somos uma operação capaz. O que diabos você acha?”

David Wright, da CNN, contribuiu para esta reportagem.