A equipe de Trump não foi informada sobre relatos de pessoa suspeita antes do tiroteio no comício, dizem fontes

Quando o ex-presidente Donald Trump subiu ao palco no comício da Pensilvânia no último fim de semana, sob aplausos estrondosos, as equipes de campanha presentes esperavam ouvir um típico discurso de campanha.

O que eles não sabiam: A polícia havia avistado uma pessoa suspeita no comício quase uma hora antes e estava tentando encontrá-la.

Poucos minutos depois de Trump começar a falar, a mesma pessoa suspeita – Thomas Matthew Crooks, de 20 anos – abriu fogo contra o ex-presidente, quase o assassinando.

Membros da equipe de Trump não foram informados de que a polícia estava tentando localizar Crooks minutos antes de ele subir ao palco, e não houve discussão sobre se Trump deveria ter adiado sua entrada, disseram fontes que estavam no comício com o ex-presidente à CNN.

Isso apesar do fato de a polícia local ter avistado Crooks diversas vezes com um telêmetro, um dispositivo de caça semelhante a um par de binóculos que calcula a distância, e ter divulgado uma foto dele que eles tiraram.

“Nós nunca o teríamos deixado sair se pensássemos que havia uma ameaça a ele”, disse uma fonte presente com Trump à CNN.

Além da questão iminente sobre o motivo pelo qual Crooks tentou matar Trump, o Serviço Secreto está enfrentando um escrutínio crescente sobre seus preparativos de segurança e resposta ao comício — incluindo o motivo pelo qual Trump foi autorizado a subir no palco em primeiro lugar e se foi comunicado aos agentes ao redor dele que as pessoas na multidão avistaram o atirador em um telhado próximo pelo menos dois minutos antes do tiroteio.

Informantes do Serviço Secreto e do FBI disseram aos membros do Congresso na quarta-feira que a polícia tentou localizar Crooks por pelo menos 19 minutos antes de ele atirar, mas não o encontrou novamente até que ele foi visto subindo no telhado do lado de fora do perímetro de segurança, de acordo com membros que estavam no briefing.

Trump, que estava atrasado em cerca de uma hora quando chegou ao comício, seguiu sua rotina normal de tirar fotos nos bastidores e se misturar com uma multidão VIP antes de caminhar pelo centro de comando com tendas que levava ao palco, disse uma segunda fonte presente com Trump. Eles acrescentaram que não houve atraso entre “os cliques das fotos”, como a campanha chama, até ele caminhando até o pódio às 18h02.

Uma fonte do Serviço Secreto familiarizada com o incidente disse à CNN que Crooks foi “considerado uma pessoa suspeita, mas isso não significa necessariamente que havia qualquer indicação de que ele era uma ameaça imediata” ou tinha uma arma até pouco antes do tiroteio.

Pessoas suspeitas não são incomuns em eventos como os comícios de Trump – mesmo no sábado, “um cara tentou entrar com uma cabra” e uma mulher apareceu “montada em um cavalo com uma bandeira gigante de Trump”, e ambos também foram considerados suspeitos, disse a fonte do Serviço Secreto.

Quatro ex-agentes do Serviço Secreto que falaram com a CNN disseram que um relato de uma pessoa suspeita por si só não teria necessariamente motivado um chamado para impedir Trump de subir no palco. Mas eles disseram que falhas de comunicação entre as várias agências de segurança presentes no comício provavelmente contribuíram para a falha de segurança que resultou no quase assassinato de Trump.

Joe Funk, um ex-agente do Serviço Secreto que serviu por mais de 20 anos, disse que pessoas suspeitas aparecendo em eventos presidenciais é uma “ocorrência muito comum” e “nós realmente raramente seguramos o presidente”.

Mas ele questionou por que o telhado que Crooks subiu não estava protegido antes do comício, e por que os relatos de que ele estava lá não levaram a uma ação mais imediata para proteger Trump. Vídeos mostram que espectadores notaram Crooks no telhado e tentaram apontá-lo para a polícia pelo menos dois minutos antes de ele atirar, mas a polícia não respondeu a tempo.

Tom Knights, o gerente do Butler Township local, disse em uma declaração na quarta-feira que um policial se içou até o telhado e viu Crooks, mas caiu no chão depois que o atirador mirou nele. A polícia do município “imediatamente comunicou a localização do indivíduo e que ele estava de posse de uma arma”, disse Knights, mas Crooks começou a atirar “momentos” depois.

“Se você vir um cara com uma arma, alguém tem que avisar o Serviço Secreto e o Serviço Secreto tem que reagir imediatamente”, disse Funk. Se um relatório tivesse sido transmitido por rádio de que a polícia estava investigando um relato de um homem com uma arma, “isso poderia ter dado ao detalhe do Serviço Secreto alguns segundos, 10, 15, 20 segundos, para remover o presidente. Isso já aconteceu antes.”

Jonathan Wackrow, ex-agente do Serviço Secreto e analista de segurança pública da CNN, concordou que a segurança do comício foi marcada por “múltiplos pontos de falha” nas comunicações e coordenação.

Quando Crooks inicialmente se aproximou de um posto de controle de segurança com um telêmetro – o que fontes policiais disseram à CNN ter acontecido cerca de uma hora antes do tiroteio – deveria ter sido “uma grande, grande bandeira vermelha”, disse Wackrow. “O Serviço Secreto deveria ter se envolvido com o suspeito ali mesmo com uma de suas equipes de inteligência de proteção para conduzir uma entrevista de campo.”

Mais tarde, disse Wackrow, deveria haver mais seguranças no prédio que pudessem ter visto Crooks subindo no prédio próximo e empoleirado no telhado.

“Por que essa mensagem não chegou ao Serviço Secreto ou recursos adicionais para basicamente inundar o campo?” Wackrow perguntou. “Bastava que uma pessoa tivesse distraído o atirador para potencialmente evitar que esse ataque acontecesse.”

Os conselheiros e familiares de Trump elogiaram sua equipe pessoal do Serviço Secreto, alguns dos quais estão com o ex-presidente desde que ele estava na Casa Branca, mas ainda criticaram a agência e sua resposta.

Em um evento organizado pela CNN e Politico na convenção do Partido Republicano em Milwaukee na quinta-feira, o principal conselheiro de Trump, Chris LaCivita, acusou a diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle de se esquivar das perguntas dos legisladores. Questionado se ela deveria renunciar, ele disse: “sim, sim, cem por cento”.

Eric Trump, o filho do ex-presidente, disse à CNN na terça-feira que os agentes do Serviço Secreto “naquele palco o amam. Eles levariam um tiro por ele e demonstraram isso.”

Mas, de forma mais ampla, ele disse, o Serviço Secreto “deixou alguém com uma arma chegar a menos de 130 metros do ex-presidente dos Estados Unidos e muito provavelmente do futuro presidente dos Estados Unidos, e é preciso haver responsabilização por isso”.

Essa é uma avaliação com a qual vários ex-funcionários da agência concordam.

O ex-agente do Serviço Secreto Robert McDonald, que questionou como a vigilância policial poderia “ter permitido que ele subisse naquele telhado”, disse que o incidente poderia levar a mudanças nos procedimentos operacionais da agência.

“O Serviço Secreto precisa ter olhado para dentro de si mesmo para desenvolver as respostas às perguntas sobre o que aconteceu aqui, por que aconteceu, como aconteceu e, mais importante, como podemos evitar que isso aconteça novamente”, disse ele.

O inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna abriu uma investigação sobre o tiroteio, e a liderança do Serviço Secreto deve testemunhar perante o Congresso na próxima semana.

Zachary Cohen, Allison Gordon, Holmes Lybrand e Sean Lyngaas, da CNN, contribuíram com a reportagem.