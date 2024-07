A equipe dos EUA melhora para 3-0 com vitória impressionante sobre a Sérvia

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos — Stephen Curry marcou incríveis 18 pontos em seus primeiros 11 minutos, uma daquelas sequências de gols que causam arrepios em todas as arenas enquanto aquelas cestas de três pontos atravessam repetidamente a rede.

Então a campainha tocou e um reserva veio buscá-lo, algo que o técnico Steve Kerr provavelmente nunca imaginou fazer no meio do segundo quarto.

É assim que o Time EUA deve seguir. Poder de fogo implacável e distribuição de talentos implacável.

Agora, duas semanas na jornada rumo às Olimpíadas de Paris, os americanos não são perfeitos, mas esse grupo potencialmente histórico está começando a mostrar seus dentes. O time melhorou para 3-0 em sua turnê de aquecimento com uma vitória impressionante de 105-79 sobre a candidata a medalha Sérvia na quarta-feira na Etihad Arena.

Mesmo para os padrões do Team USA, esse grupo é escandalosamente profundo. Os americanos têm sete prêmios MVP representados em sua escalação inicial — sem incluir Kevin Durant, que continua fora com uma lesão na panturrilha — mas eles podem ser mais assustadores quando Kerr for para o banco.

Durante esta turnê, Kerr tem usado substituições no estilo hóquei, substituindo cinco jogadores por vez. Quando o locutor público conta à multidão que a linha muda e diz os nomes “Anthony Edwards, Anthony Davis, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton e Devin Booker” todos de uma vez como a “segunda” unidade, é um pouco preocupante.

Esse grupo, embora às vezes inclua Jayson Tatum e na quarta-feira tenha visto Derrick White ter seus primeiros minutos com o time, acabou de esmagar a competição nas exibições até agora. E isso mostra o quão difícil pode ser vencer os americanos em Paris.

Depois que Curry saiu naquela sequência de vitórias no segundo quarto, por exemplo, o time dos EUA terminou o primeiro tempo com uma sequência de 19-5 com os “reservas”. Os titulares então voltaram para o terceiro quarto e fizeram uma sequência de 11-0, e foi isso.

Quando a segunda unidade saiu pela última vez no meio do quarto período, e os EUA estavam na frente por 26 pontos, a multidão ovacionou quando os titulares voltaram. Então Curry, que terminou com 24 pontos, fez mais dois 3s só por diversão.

Só então LeBron James, que tinha 11 pontos, começou a se exibir após alguns drives poderosos. Foi esse tipo de noite.

Adebayo teve 17 pontos, acertando três cestas de três pontos, enquanto esticava os grandões sérvios e ajudava os EUA a fazer 16 cestas de três no total. Edwards está provando ser o artilheiro mais consistente dos EUA, teve 16.

A Sérvia é potencialmente a concorrente mais forte dos EUA para a medalha de ouro. Eles têm tamanho, experiência e Nikola Jokic, que pode ser o melhor jogador do mundo no momento. E eles podem ter três chances de ver os americanos para aprimorar seu plano de jogo, incluindo uma no próximo fim de semana para abrir o jogo olímpico e possivelmente mais uma vez para uma medalha.

É preciso dizer que eles estavam jogando na segunda noite de uma sequência e dois de seus melhores jogadores, Bogdan Bogdanovic e Nikola Milutinov, não jogaram. Mas eles estavam falando sério sobre esse teste. O técnico Svetislav Pesic recebeu uma falta técnica por discutir 39 segundos no jogo e Jokic jogou todos os três primeiros quartos, exceto 44 segundos.

Usando Joel Embiid, que está lentamente começando a se recuperar, como defensor principal e usando uma variedade de visuais defensivos, os EUA passaram no primeiro teste de Jokic melhor do que o esperado. Ele errou vários bunnies, mas não teve muitos visuais confortáveis ​​e teve um atípico 6 de 19 arremessos para terminar com 16 pontos e 11 rebotes.

Manter os grandes astros adversários nesse tipo de linha é um sonho para os EUA e também incluiu outro forte esforço defensivo de Davis, que continua parecendo o melhor jogador defensivo do time.

Embiid errou várias bandejas e acertou apenas 2 de 8 arremessos, pegando oito rebotes, mostrando que ele ainda não se recuperou após uma pausa na pós-temporada para permitir que seu joelho se recuperasse.

A equipe dos EUA agora viaja para Londres para mais duas exibições, começando no sábado contra o Sudão do Sul.