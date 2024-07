A equipe dos EUA pode voltar para casa sem o ouro olímpico no basquete, diz Stephen A. Smith

A equipe dos EUA passou raspando Sudão do Sul em um jogo de roer as unhas na O2 Arena em Londres, gerando preocupação significativa dentro da comunidade do basquete. Apesar de ostentar uma escalação liderada por LeBron James, dúvidas estão surgindo sobre a capacidade do supertime de dominar. O analista Stephen A. Smith identificou uma área crítica que o Time EUA deve abordar para defender sua medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024: arremessos de três pontos.

O desempenho do Sudão do Sul mereceu elogios, mas a vitória apertada do Time EUA por 1 ponto destacou suas próprias deficiências. Stephen A. Smith enfatizou a disparidade em arremessos de três pontos como uma questão-chave. Ele destacou que o Time EUA era o favorito por 43,5 pontos, de acordo com a ESPN Bet, mas eles mal conseguiram vencer.

Anthony Davies reage à atuação de LeBron James

“O time dos EUA era o favorito por 43 pontos e venceu por apenas 1. Quem teve que salvar o dia para eles? Um LeBron James que logo completaria 40 anos. O Sudão do Sul acertou cerca de 14/33 de três pontos, enquanto o time dos EUA acertou apenas 25%, acertando apenas 7 de suas 28 tentativas. Eles erraram 12 de seus primeiros 15 arremessos de três pontos“, explicou Smith em seu canal no YouTube.

Smith não se conteve em expressar suas preocupações, afirmando que as esperanças de medalha de ouro da equipe dos EUA estão em risco, a menos que eles melhorem seus arremessos de perímetro.

“Eles não vão conseguir fazer isso na competição olímpica contra o que os espera em Paris. Se você não arremessa bem de três pontos, se não acerta arremessos de perímetro, pode correr o risco de não voltar para casa com o ouro. Essa é a lição a tirar do jogo contra o Sudão do Sul“, concluiu Smith

Lutas de três pontos podem custar-lhes o ouro olímpico

Stephen A. SmithA crítica de ‘s ressalta um ponto crucial: Equipe EUA precisa melhorar significativamente seus arremessos de três pontos para manter sua medalha de ouro. Outras nações como Alemanha, Sérvia, Austrália, Canadá e até mesmo azarões como Japão e Porto Rico demonstraram fortes arremessos de três pontos na Copa do Mundo FIBA ​​2023 e na preparação para a Olimpíadas de 2024.

Atualmente, Equipe EUA está ficando para trás em tiros de longa distância. Enquanto Kevin DurantA ausência de ‘s é notável, os atiradores de elite da equipe, incluindo Stephen Curry, Devin Booker e Anthony Edwardsprecisam encontrar seu ritmo rapidamente. Seu desempenho combinado de arremessos de três pontos nos últimos dois jogos (27/6) está longe de ser adequado.

Em resumo, o Time EUA precisa lidar com suas deficiências de arremessos de três pontos para manter seu domínio e garantir o ouro nas Olimpíadas de 2024. A comunidade do basquete estará observando de perto para ver se eles conseguem superar o desafio e refinar seu jogo.