A equipe dos EUA prospera com a conexão Steph Curry-LeBron James

LONDRES — Muita atenção tem sido dada nesta primavera e verão sobre se LeBron James e Stephen Curry, que jogam em antigos times campeões que parecem ter passado do auge, realmente terminaram de competir por campeonatos.

Eles não são.

Eles estão prestes a competir por um grande campeonato e farão isso em uma experiência única e histórica.

De tudo o que os dois futuros primeiros colocados no Hall da Fama conquistaram — oito campeonatos, seis prêmios de Jogador Mais Valioso, cinco prêmios de MVP das Finais, o título de maior pontuador de todos os tempos e o título de maior pontuador de três pontos de todos os tempos — ganhar uma medalha de ouro juntos pelo Time EUA é a rara conquista que ambos podem perseguir.

E eles estão realmente fazendo isso juntos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O técnico da seleção dos EUA, Steve Kerr, deixou claro na quarta-feira à noite, depois que sua equipe derrotou de forma impressionante a Sérvia, uma de suas principais rivais nas próximas Olimpíadas de Paris, que James e Curry vão perseguir esse pedaço de ouro — talvez o terceiro e último para James, e potencialmente o primeiro para Curry — lado a lado.

Kerr está comprometido não apenas em escalá-los, mas também em mantê-los jogando próximos uns dos outros.

“Gosto desses caras juntos”, disse Kerr, observando também que planeja manter Joel Embiid como pivô titular com James e Curry, incluindo a exibição de sábado contra o Sudão do Sul na O2 Arena (15h, horário do leste dos EUA).

“Steph e LeBron estão aprendendo a jogar juntos e estão se conhecendo melhor.”

Nos primeiros segundos da vitória de quarta-feira por 105-79 contra a Sérvia, James iniciou uma cadeia de movimentação de bola que levou a uma cesta de 3 pontos de Curry. Foi o início da explosão de pontuação mais impressionante de Curry neste verão, quando ele acertou quatro cestas de 3 pontos e marcou 18 pontos em uma corrida de 11 minutos no primeiro tempo e terminou o jogo com 24. Ele tinha acertado apenas 1 de 6 arremessos no jogo de exibição anterior contra a Austrália.

“Obviamente nós desenhamos [the play] por esse motivo específico para fazê-lo seguir em frente”, explicou James, que teve 11 pontos e duas assistências que levaram Curry a fazer cestas de três pontos.

“Ele vê um passar pela cesta, você vê onde a bola fica aberta para o resto do jogo dele, para o resto do jogo para todos nós.”

“Na verdade, não foi [a play for me]”, disse Curry, corrigindo James. “É uma jogada que tem várias opções e nós meio que lemos o que a defesa faz.”

LeBron James, Stephen Curry e companhia tentarão levar os Estados Unidos à quinta medalha de ouro consecutiva neste verão em Paris. • Olimpianos, reúnam-se! Crie um esquadrão

• Pelton: Será que esse time pode ser o melhor de todos os tempos?

• Cavalo de vento: Nada fácil para o time dos EUA

• Equipe EUA: Lista completa, programação, notícias

Então, sim, ainda estamos na mesma página. Curry aprenderá que concordar na mídia com James, especialmente quando ele está falando sobre prepará-lo para o sucesso, é uma estratégia sábia.

No geral, porém, James está gostando da experiência.

“Foi incrível”, disse James na sexta-feira, enquanto a equipe treinava na capital do Reino Unido.

Essas duas megaestrelas, sem dúvida, estarão no centro da tentativa do Time EUA de ganhar uma quinta medalha de ouro consecutiva. Ao longo dos três jogos de aquecimento, Kerr frequentemente tinha James na bola no ataque com Curry operando a partir dela. Às vezes, Kerr terá outro manipulador de bola, seja Devin Booker, Anthony Edwards ou Jayson Tatum, com a bola enquanto James e Curry executam ações juntos sem a bola para libertar um ao outro.

Pedir a qualquer time adversário na história para administrar o desafio de defender um jogo de dois homens com Curry e James é um desafio monumental. E o Time EUA está trabalhando para colocar seus oponentes nessa posição o máximo possível.

Eles tiveram exatamente duas semanas e apenas algumas dezenas de minutos de ação no jogo fazendo isso, o que levou a algumas dificuldades e algumas perdas de bola, mas a lógica e o esforço para fazer isso acontecer são óbvios.

Kerr tem 10 anos de experiência trabalhando com Curry no Golden State Warriors, mas treinou contra James em cinco séries de playoffs, incluindo quatro finais consecutivas de 2014 a 2018. O desafio de tirar o melhor deles jogando juntos e aprender como é treinar James tem sido revigorante.

“Estou simplesmente impressionado com o esforço, a concentração e o foco de LeBron”, disse Kerr. “Em cada exercício ele fala. Ele está até mesmo em um treino de caminhada com sua voz por trás da jogada, gritando o que está acontecendo, gritando o esquema, sua liderança pelo exemplo. O cara é incrível e quero dizer que eu sei disso há muito tempo, mas ver isso de perto é muito especial.”

Kerr mudou suas escalações, trocando os titulares um pouco a cada jogo. Ele se comprometeu a fazer mudanças de escalação de cinco homens durante o jogo para aproveitar a profundidade do time. Mas a combinação James-Curry se tornando uma arma é uma das coisas que está gravada em seu cartão de escalação, e espera-se que continue assim enquanto a turnê de exibição se muda para Londres para jogos contra o Sudão do Sul e a Alemanha (segunda-feira, 15h, horário do leste dos EUA).

E Curry e James também estão investindo em Embiid, que está tendo um começo lento. Ele está arremessando apenas 7 de 19 em três jogos de exibição enquanto tenta se recuperar de uma lesão no joelho. Mas Curry e James estão lá, desperdiçando suas oportunidades de passar a bola repetidamente para Embiid. É uma parte central do plano de jogo para colocar seu pivô em forma antes das Olimpíadas de Paris, que começam em 27 de julho (o primeiro jogo do Time EUA é um dia depois).

É apenas um dos muitos projetos em que os dois antigos rivais ferozes, agora amigos na faixa dos trinta, agora se encontram envolvidos neste verão nunca antes visto.

“Estou tendo o melhor momento da minha vida”, disse Embiid. “Não preciso fazer nada, então estou feliz apenas relaxando, apenas saindo, fazendo as pequenas coisas e depois apenas brincando com eles.”