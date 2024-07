A espiral dos Yankees continua com a derrota desanimadora para o Red Sox

NOVA YORK — Anthony Volpe estava em um vestiário silencioso e quase vazio dos Yankees e fez uma descrição em uma palavra da derrocada lamentável do time.

“Brutal”, ele disse. “Jogamos para vencer e esperamos vencer.”

O melhor da liga principal com 49-21 até 12 de junho, Nova York é o pior da liga principal com 5-15 desde então. Os Yankees desperdiçaram uma vantagem de três corridas contra o Boston Red Sox na última derrota desanimadora na sexta-feira à noite.

Masataka Yoshida empatou com um home run de duas corridas contra Clay Holmes com duas eliminações na nona entrada e Ceddanne Rafaela fez um home run contra Tommy Kahnle começando a décima entrada para dar a Boston uma vitória por 5 a 3.

O New York perdeu 14 de 18 jogos, uma queda que começou no Fenway Park em 15 de junho. Os Yankees têm lutado na ausência de Anthony Rizzo, afastado desde 16 de junho por causa de um antebraço quebrado, e Giancarlo Stanton, fora desde 22 de junho por causa de uma distensão no tendão da coxa.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Ninguém está jogando no nível que acha que pode”, disse Holmes, que teve duas chances de defesa desde 9 de junho e desperdiçou as duas.

Nova York perdeu quatro jogos seguidos e caiu para 1-6 em entradas extras.

“É um momento difícil e temos que cavar fundo e dar uma reviravolta rápida amanhã, nos preparar para jogar e descobrir um pouco do que somos feitos”, disse o gerente do Yankees, Aaron Boone. “Você será testado o tempo todo com momentos difíceis na temporada. que claramente estamos enfrentando agora.”

Volpe e DJ LeMahieu cometeram um erro mental duplo que custou aos Yankees uma corrida no terceiro inning, ambos falhando em correr forte e permitindo que o Red Sox fizesse uma dupla eliminação que encerrou o inning.

Com Volpe na terceira e LeMahieu na primeira e um eliminado, Ben Rice acertou uma rebatida forte para Gonzalez na primeira. Gonzalez pisou na base e lançou para Rafaela na segunda. Mas Volpe diminuiu o ritmo indo para casa e LeMahieu correu em direção à segunda em vez de entrar em um rundown e foi marcado antes de Volpe cruzar a base.

“Eu só tenho que correr o tempo todo”, disse Volpe, que achou que a bola estava suja. “Só tenho que melhorar.”

Boone falou com Volpe sobre seu erro.

“Temos que jogar melhor do que isso, sim, sem dúvida”, disse Boone. “Nós certamente entendemos isso e investimos muito nisso e temos que jogar beisebol limpo, especialmente quando é difícil e as coisas são difíceis de conseguir. sim. temos que ser melhores. Ponto final.”

Holmes lançou seis bolas consecutivas para Yoshida e admitiu que sua seleção de arremessos poderia ter sido melhor.

“O afundador caiu em Yoshida, ele provavelmente viu um a mais lá”, disse ele.

Em 13 de junho, Holmes permitiu a dupla de duas corridas de Maikel Garcia que encerrou o jogo em uma derrota por 4 a 3 em Kansas City. Holmes desperdiçou cinco defesas em 24 chances.

“Se ele tivesse jogado um slider ali, a história poderia ter sido diferente”, disse Yoshida.

Boston venceu cinco jogos seguidos e 15 em 20. Os Yankees estavam 50-22 após vencer a abertura da série em Boston em 14 de junho, liderando Baltimore por 3½ jogos na AL East e o terceiro colocado Red Sox por 14 jogos.

Com 54-36, os Yankees estão três jogos atrás dos Orioles, que estão em primeiro lugar, e 4½ jogos à frente de Boston (48-39).

“Você tem que apanhar um pouco para ver do que é feito”, disse o capitão Aaron Judge na quinta-feira, “e vamos descobrir muito em breve”.