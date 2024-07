A estrela da NFL Nick Bosa lista condomínio na Flórida por US $ 1,75 milhão, Mom’s The Agent!

Estrela do São Francisco 49ers Nick Bosa está colocando seu luxuoso condomínio à venda… e é um assunto de família – porque a mãe dele é a corretora!!

TMZ Esportes aprendeu… o lado defensivo do All-Pro está se separando do apartamento de 3 quartos e 2,5 banheiros em sua cidade natal, Fort Lauderdale, Flórida – e ele está buscando sólidos US$ 1,75 milhão pelo conjunto.