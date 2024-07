A estrela de ‘Cobra Kai’, Sean Kanan, diz que está ouvindo conversas sobre spin-off e quer participar!

TMZ. com

Sean Kanan está arrasando no universo de ‘Karate Kid’ há 35 anos e não pretende desacelerar – porque ele está de ouvido atento com todo o burburinho em torno de um possível spin-off de “Cobra Kai”.

Conversamos com Sean em West Hollywood e com o ator – famoso por interpretar o vilão Mike Barnes em “The Karate Kid Parte III”, de 1989. – nos diz que está totalmente de acordo com um spin-off de streaming se receber luz verde.