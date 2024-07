A estrela de ‘Dukes of Hazzard’ John Schneider se casa com a viúva de Paul Sorvino, Dee Dee

John Schneider encontrou uma nova Duquesa de Hazzard – amarrando o nó com Dee Dee Sorvino viúva do falecido Paulo Sorvino … cerca de dois anos após o falecimento de sua própria esposa.

A estrela de “Dukes of Hazzard” e Dee Dee trocaram votos em Las Vegas na noite de terça-feira – com fontes nos dizendo que eles se casaram no local Vegas Weddings em Sin City… com o casal indo embora em um conversível que já pertenceu a Usher.