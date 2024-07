A estrela de ‘Flip or Flop’ Christina Haack e o marido Josh Hall pedem o divórcio

Cristina Haack e marido Josué Salão estão se divorciando – porque ele acabou de oficializar isso no tribunal, sinalizando que deseja terminar o casamento … mas o TMZ descobriu que Christina também recorreu ao tribunal para fazer o mesmo.

De acordo com a papelada obtida pelo TMZ, Josh entrou com pedido de dissolução do casamento na terça-feira em Orange County, CA… citando diferenças irreconciliáveis. Ele lista a data da separação como 8 de julho… há apenas uma semana ou mais.