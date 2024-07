A estrela de ‘Horizon’ Michael Rooker diz que o filme de Kevin Costner é cinema, não uma porcaria de TikTok

Michael Rooker diz que as pessoas estão dormindo Kevin Costner A nova saga de filmes de … nos dizendo que o filme é um retrocesso ao clássico de Hollywood e um afastamento da geração “porcaria” do TikTok.

Conseguimos Michael, que estrela o novo épico de Kevin, “Horizon: An American Saga – Chapter 1”, no LAX e nosso fotógrafo perguntou a ele sobre a fraca abertura de bilheteria do filme.

Michael acha que uma das razões pelas quais o filme de Kevin arrecadou apenas US$ 11 milhões no fim de semana passado é porque as pessoas hoje em dia estão acostumadas com clipes curtos de mídia social e filmes de 90 minutos… filmes não reais, de qualidade, com personagens profundos e histórias ricas.