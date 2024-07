A estrela de ‘Stranger Things’, Gaten Matarazzo, espera terminar o programa o mais rápido possível

Gaten Matarazzo está pressionando para que “Stranger Things” acelere o ritmo… sentindo a urgência de encerrar a temporada final porque todos os atores estão crescendo mais rápido do que o apetite do Demogorgon.

Conversamos com o ator no LAX na quarta-feira… e ele está deixando claro que manter a ilusão de ainda ser um adolescente para a série de ficção científica da Netflix está ficando mais complicado, especialmente porque ele agora tem 21 anos – em comparação com 13 quando começou. filmando o show.