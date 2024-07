A estrela do boxe Jajaira Gonzalez supera batalhas pessoais para perseguir a glória olímpica para os EUA

Jajaira Gonzálezuma boxeadora promissora de Glendora, Califórnia, tem como objetivo ganhar o ouro olímpico. Como a primeira boxeadora dos EUA a se classificar para as Olimpíadas de Paris, a jornada de Gonzalez é marcada por resiliência e determinação.

GonzálezA jornada de ‘s no boxe começou aos oito anos de idade, quando seu pai a apresentou ao esporte.Meu pai me obrigou a lutar boxe aos 8 anos de idadeela lembrou. Apesar de enfrentar vários desafios, incluindo apoio limitado ao boxe feminino, ela perseverou e acumulou várias medalhas ao longo de sua carreira.

Seu caminho para as Olimpíadas não foi sem lutas pessoais. Gonzalez revelou que um revés significativo foi o rompimento de seu relacionamento com seu irmão em 2016. “Em 2016, meu relacionamento com meu irmão mais velho simplesmente piorou, tipo, não nos falamos mais, e acho que isso realmente me afetou mentalmente também, onde eu simplesmente não queria lutar boxe porque todos nós lutamos juntos quando éramos crianças.“, ela compartilhou.

De 2018 a 2022, González tirou um hiato do boxe. Durante esse período, ela enfrentou vários desafios, incluindo problemas de saúde física e mental. Ela teve um ganho de peso significativo e depressão, o que impactou seu treinamento. “Eu só treinei por duas semanas em vez de dois meses para um torneio importante como o nacional, então ganhei 35 libras e fiquei deprimido“, admitiu Gonzalez.

Ela quer prosperar nas Olimpíadas de Paris

A pandemia da COVID-19 estendeu ainda mais sua pausa no esporte. No entanto, González fez um retorno triunfante em 2023 ao derrotar Camila Pineiro por 5 a 0 no Jogos Pan-Americanos em Santiago, Chile, garantindo sua vaga nas Olimpíadas. Refletindo sobre sua jornada, ela disse: “Converter minha medalha de ouro dos Jogos Olímpicos da Juventude em uma medalha de ouro olímpica seria um sonho se tornando realidade, e é a única coisa que está em minha mente. Não vou parar até conseguir.”

A determinação de Gonzalez é clara enquanto ela se prepara para o Olimpíadas de 2024. Sua história é uma prova de sua força e resiliência, superando desafios pessoais e profissionais para perseguir seu sonho.

Os fãs devem ficar de olho na boxeadora de 27 anos da Califórnia. A jornada inspiradora e a determinação inabalável de Jajaira Gonzalez fazem dela uma concorrente de destaque para o ouro olímpico.