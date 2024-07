A ex-atleta olímpica Aly Raisman revela a paralisia que mudou sua vida

Aly Raisman recentemente compartilhou suas lutas assustadoras de saúde após ser hospitalizada duas vezes por sintomas semelhantes aos de derrame. Durante um episódio de “Chame-a de papaia ginasta olímpica revelou que viveu o primeiro incidente em 2020, em meio à Pandemia do covid-19.

Ela descreveu sentir-se assustada e impotente, pois mal conseguia falar e estava falando arrastado durante o episódio. Em suas próprias palavras, ela disse: “Eles me perguntam qual é meu nome, mas não consigo lembrar nem dizer qual é meu nome.“Ela também se lembra de estar consciente o suficiente para se sentir assustada enquanto estava sozinha em uma ambulância com dois homens.

Raisman detalhou o medo intenso que sentiu durante a primeira hospitalização, expressando sua preocupação sobre estar vulnerável e incapaz de mover seu corpo. Ela compartilhou: “‘Meu Deus, eu tenho dois homens [here and] Não consigo mover meus braços e minhas pernas. Não consigo mover meu corpo. Não consigo falar. … E se eles tirarem vantagem de mim?“”

Esta experiência foi particularmente angustiante para Raisman, dado o seu trauma passado de ter sido abusada sexualmente pelo antigo médico da USA Gymnastics. Larry Nassar. Ela enfatizou que os efeitos persistentes do TEPT podem ser significativos, mesmo anos após os eventos traumáticos.

Raisman compartilha sua história de coragem

A segunda internação ocorreu no ano passado, e Raisman revelou que seus sintomas são exacerbados pelo estresse. Ela explicou: “Eu precisava de ajuda para andar, para ir ao banheiro. Eles não me liberavam porque eu não conseguia sentar sozinho.“O custo físico e emocional dessas lutas de saúde tem sido imenso para Raisman, que tem sido aberta sobre sua batalha contínua contra TEPT.

A coragem de Raisman em compartilhar suas experiências serve como um lembrete do impacto duradouro do trauma e da importância da saúde mental e física. Sua história lança luz sobre os desafios que muitos indivíduos enfrentam ao lidar com as consequências de eventos traumáticos. Também ressalta a necessidade de apoio e compreensão contínuos para aqueles que lidam com TEPT e problemas de saúde relacionados.

Apesar das dificuldades que ela enfrentou, a resiliência e a abertura de Raisman sobre suas lutas são inspiradoras. Sua disposição de falar sobre seus desafios de saúde contribui para uma maior conscientização sobre as complexidades do trauma e seus efeitos no bem-estar mental e físico.