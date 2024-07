A filha de Brad Pitt, Shiloh, avança com mudança de nome e publica anúncio

Shiloh – que completou 18 anos recentemente – publicou recentemente um anúncio no jornal LA Times para anunciar que havia entrado com uma petição para retirar “Pitt” de seu sobrenome – o que é uma legalidade padrão antes que o tribunal dê luz verde a um nome. mudar.

Shiloh entrou com pedido para mudar seu nome de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt para Shiloh Nouvel Jolie, de acordo com o aviso do jornal. Também afirma que qualquer pessoa que tenha objeções à petição deverá comparecer ao tribunal ainda este mês. Caso contrário, ela seguirá em frente com seu plano.