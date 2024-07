A garota de ‘Hawk Tuah’ Haliey Welch diz que as pessoas continuam pedindo fotos de pés em mensagens diretas

TMZ. com

Tivemos a sensação viral no aeroporto JFK, em Nova York, e nosso fotógrafo perguntou se ela havia recebido um monte de mensagens diretas de caras tentando ficar com ela… e Welch nos disse que todos estavam procurando por uma coisa.

Welch diz que todas as mensagens são bem assustadoras… e ela deixa bem claro que não está interessada em vender fotos de seus pés… desculpe, pessoal do fetiche por pés!

Também perguntamos a Haliey sobre o infame “Pookie” que ela menciona no vídeo original… mas ela não revela a identidade dele, apenas diz que ele é um antigo namorado de sua cidade natal.

Dito isto, há uma celebridade que Welch diz que aproveitaria a chance de trabalhar com… uma cantora lendária com quem ela às vezes é comparada.

Welch fez uma aparição pública no bar e restaurante The Ugly Duckling em Long Beach, Nova York… onde ela está organizando um evento no domingo… então, os nova-iorquinos podem querer fazer a jornada se forem fãs de “cuspir nisso coisa.”