A garota de ‘Hawk Tuah’ Haliey Welch fica emocionada com a primeira aparição paga

“Hawk Tuah” é enriquecedor Haley Welch vida de – literalmente e figurativamente – e ela está ficando um pouco emocionada com a coisa toda enquanto lucra com sua celebridade instantânea.

No vídeo, obtido pelo TMZ, você pode ver Haliey fazendo um extravagante desfile de garrafas no domingo, enquanto se apresentava no Daer Dayclub no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, Flórida. Acontece que Haliey atingiu 1 milhão de seguidores no IG no fim de semana, e parece que a celebração desse marco a deixou um pouco emocionada.