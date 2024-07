A “geração de ouro” da Bélgica acabou, e isso é bom

DÜSSELDORF, Alemanha — “Estúpido.” Essa foi a reação do meio-campista belga Kevin De Bruyne ao se afastar de suas entrevistas pós-jogo após a derrota de sua equipe por 1 a 0 para a França nas oitavas de final da Euro 2024 na segunda-feira.

O jogador de 33 anos estava reagindo à sugestão de que essa “geração de ouro” de jogadores belgas ficou aquém por não chegar à final de um grande torneio. Eles chegaram perto, chegando à semifinal da Copa do Mundo de 2018 — onde também perderam por 1 a 0 para a França. Desde então, houve decepção após decepção. Uma eliminação nas quartas de final ocorreu na Euro 2020, seguida por uma surpreendente eliminação na fase de grupos na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

De Bruyne não rejeita a ideia de que este lado belga, às vezes, pode ter tido um desempenho abaixo do esperado na última década, em comparação com o talento que eles possuíam. Sua irritação vem do fato de que há outras nações com jogadores igualmente talentosos.

“E você diz que França, Inglaterra, Espanha e Alemanha não têm gerações de ouro?” ele retrucou. “OK. Obrigado. Estúpido…”

Com isso, De Bruyne se despediu da Eurocopa 2024. Resta saber se o meio-campista do Manchester City também se despediu de sua carreira internacional.

“É muito cedo para responder”, disse De Bruyne aos repórteres quando perguntado se ele continuaria a jogar pela Bélgica. “Deixe-me processar essa perda. Foi uma temporada muito longa, preciso descansar meu corpo. Tomarei minha decisão depois do verão.”

O técnico da Bélgica, Domenico Tedesco, deixou claro que não queria que De Bruyne se aposentasse. Ele terá 35 anos quando a Copa do Mundo de 2026 acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá, o que, comparado ao croata Luka Modric, de 38 anos, e ao português Pepê, de 41 anos, nesta Euro, ainda pode ser relativamente jovem.

Há outros remanescentes no time belga do que é considerado uma das gerações mais talentosas de todos os tempos. O atacante Romelu Lukaku, 31, continua a liderar a linha, enquanto Jan Vertonghen, 37, ainda está na retaguarda, embora o antigo defensor do Tottenham Hotspur possa agora sentir que é hora de se afastar.

Kevin De Bruyne e outros não corresponderam às expectativas, mas agora a nova geração pode trabalhar sob menos pressão. Qian Jun/MB Media/Getty Images

Em geral, porém, o lado que venceu o Brasil e depois perdeu por pouco para a eventual campeã mundial França em 2018 se desintegrou gradualmente. Vincent Kompany e Eden Hazard, duas das estrelas daquele lado, se aposentaram do futebol; outros envelheceram ou perderam a forma nos seis anos seguintes. De Bruyne, Vertonghen e Lukaku são os únicos jogadores que começaram os dois jogos da França mencionados acima, embora o ponta Yannick Carrasco também tenha aparecido em ambas as partidas do banco.

A sensação é de que a Copa do Mundo de 2018 foi a chance deles; embora a Eurocopa de 2016, quando perderam para o País de Gales nas quartas de final, também tenha passado batido.

“Para ser justo, acho que tínhamos uma chance melhor de vencer quatro anos atrás”, disse Hazard, ex-atacante do Chelsea e do Real Madrid, em 2022. “O time era melhor quatro anos atrás. Temos alguns caras, eles estão um pouco mais velhos agora, mas temos experiência e o melhor goleiro do mundo, Thibaut Courtois.”

A ausência de Courtois é um dos problemas que pairam sobre a Bélgica enquanto está na Alemanha. O goleiro do Real Madrid voltou de lesão no final da temporada para participar da final da Liga dos Campeões, mas não foi convocado para o torneio devido a um relacionamento tenso com Tedesco. Koen Casteels, que joga pelo clube saudita Al Qadsiah, assumiu seu lugar no gol.

“Acho que Casteels foi brilhante”, disse Tedesco quando perguntado se a presença de Courtois teria feito alguma diferença na derrota da França. “Ele foi realmente fantástico. Ele nos salvou no jogo contra a Ucrânia para que pudéssemos jogar este jogo contra a França.

“Ele foi brilhante na construção, tomou boas decisões para mudar de lado ou o que quer que seja. Ele foi fantástico. Não posso responder sobre outras circunstâncias, mas o [France] “Não creio que o objetivo seja o problema dos Casteels.”

Thibaut Courtois foi uma ausência notável da seleção belga neste verão. Isosport/MB Media/Getty Images

Com ou sem Courtois, a Bélgica agora está se preparando para um futuro sem o mesmo talento, mas com uma base que a geração anterior construiu e com menos expectativas e pressão.

Até sua corrida para as quartas de final da Copa do Mundo de 2014, eles não tinham aparecido em um grande torneio por 12 anos. Este é o ponto que De Bruyne estava tentando fazer. A Bélgica é um país com pedigree de futebol, mas eles deveriam ser esperados para vencer países maiores como Espanha, Alemanha e França?

Contra a França na segunda-feira, eles se prepararam sabendo que provavelmente seriam os segundos melhores. Tedesco optou por recuar, esperando que Carrasco, Lukaku, Loïs Openda e Jérémy Doku ficassem atrás da França quando tivessem a chance de ir longe ou contra-atacar.

“Achamos que haveria espaço atrás da defesa francesa”, explicou ele.

Quase funcionou. Lukaku e De Bruyne tiveram chances, defendidas pelo goleiro francês Mike Maignan, e houve um elemento de sorte no gol da vitória tardia da França, quando Vertonghen desviou o gol de Randal Kolo Muani para sua própria rede aos 85 minutos.

“Tínhamos um plano e o executamos muito bem”, disse De Bruyne. “Sabíamos que com suas qualidades eles teriam mais a bola, mas acho que defendemos bem como um time e não concedemos muitas chances, além de alguns chutes longos.

“Tivemos nossos momentos, embora não tenham sido muitos. Mas podíamos ser perigosos. Nosso plano era bom até o gol deles, com o desvio. É uma pena, mas temos que aceitar.”

A Bélgica chegou perto em 2018, mas não conseguiu cruzar a linha. GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Dor seguiu a derrota para o País de Gales em 2016 e decepção a derrota para a França em 2018, mas havia orgulho em Düsseldorf. Depois de perder inesperadamente para a Eslováquia na abertura da Euro 2024, progredindo para as fases eliminatórias após vencer a Romênia e empatar com a Ucrânia, havia pouca pressão indo para o jogo da França. Isso podia ser sentido entre os milhares de fãs belgas na cidade, a maioria assinando o nome de De Bruyne, que ficaram até muito depois do apito final aplaudindo o esforço dos jogadores.

De Bruyne foi escalado para uma função mais recuada, ao lado de Amadou Onana, do Everton, na base do meio-campo, e essa pode ser sua posição se ele continuar jogando pela Bélgica. Ele pode não ter Hazard à sua frente, mas a Bélgica ainda tem jogadores de qualidade para os quais ele pode criar jogadas. O fato de Leandro Trossard, do Arsenal, nem ter saído do banco contra a França ilustra sua profundidade. Há inúmeros exemplos de times no futebol internacional que, por serem bem treinados, terem um bom equilíbrio e uma pitada de talento, superaram times melhores — veja a Geórgia neste verão, Marrocos na última Copa do Mundo ou Grécia e Dinamarca vencendo a Euro em 2004 e 1992, respectivamente.

O trabalho de Tedesco é moldar a próxima geração. O ítalo-alemão, que aos 38 anos é o segundo técnico mais jovem do torneio, depois do alemão Julian Nagelsman, foi nomeado no início de 2023 e não havia sofrido derrotas em 14 jogos antes das finais, passando por um difícil grupo de qualificação que incluía Áustria e Suécia. Isso mudou com a derrota da Eslováquia na abertura e depois da França, que deu uma dura lição sobre os perigos do futebol eliminatório.

“Acho que fomos corajosos o suficiente”, disse Tedesco sobre a campanha da Bélgica. “Contra a França, as chances estavam lá. Se você acha que Lukaku vai para casa com zero gols depois dos jogos que tivemos, para mim isso é uma pena e é inacreditável porque ele foi bem. Mas é realmente difícil analisar para mim tão logo depois do jogo. Tiraremos conclusões em uma atmosfera diferente, analisando os jogos e a Eurocopa e veremos em algumas semanas.”

De Bruyne pode precisar de um pouco mais de tempo. Mas ele tem experimentado tanto com a Bélgica desde sua estreia internacional em 2010, ajudando-os a retornar aos principais torneios regularmente e ganhando mais de 100 partidas, que é difícil imaginar que ele não será tentado por mais uma Copa do Mundo, pelo menos. Com a etiqueta “estúpida” da “geração de ouro” sendo lentamente removida, ele pode até gostar de ter um pouco menos de pressão.