A histórica sequência de duplo-duplo de Angel Reese termina em 15 jogos

A sequência consecutiva de duplos-duplos de Angel Reese, recorde da WNBA, terminou no sábado, quando a novata estrela terminou com oito pontos e 16 rebotes na derrota em casa do Chicago Sky por 81 a 67 para o primeiro colocado New York Liberty.

Reese terminou 3 de 13 do chão e ficou limitada a apenas dois pontos em 0 de 5 arremessos no segundo tempo. A ex-destaque da LSU teve a oportunidade de fazer uma tentativa de arremesso final na posse final do Sky no jogo, mas quatro jogadoras do Liberty a cercaram, forçando-a a chutar a bola para uma companheira de equipe.

“[Winning] é o mais importante para mim”, disse Reese sobre a sequência na quinta-feira. “Acho que fiz um ótimo trabalho, conseguindo ser consistente e já quebrei o recorde. Então [I want to] ser capaz de ser eu mesmo e fazer tudo o que meus companheiros de equipe precisam.”

Reese quebrou o recorde da WNBA de mais double-doubles consecutivos com 13 no último domingo. Ela havia estendido a sequência para 15 jogos antes de ficar aquém na derrota de sábado.

O New York, que estava sem a MVP reinante Breanna Stewart e a titular Betnijah Laney-Hamilton no sábado, se tornou o primeiro time a atingir a marca de 20 vitórias com a vitória. Depois que o Liberty também derrotou o Sky no Brooklyn na quinta-feira, o Chicago caiu para 1-3 contra o New York na temporada.

Com 16 rebotes, o recorde da partida, incluindo 11 no segundo tempo, Reese elevou seu total da temporada para 276 rebotes, o maior número de qualquer jogadora da WNBA de todos os tempos nos primeiros 23 jogos.

Com noites tranquilas de Reese, Kamilla Cardoso e a slasher Chennedy Carter, Chicago como um time foi limitado a 34 pontos na pintura, empatando a pior marca da temporada. Questionada sobre a luta de seu time para ir para baixo, a treinadora do Sky, Teresa Weatherspoon, disse que seu time precisava pular a bola e encontrar jogadores abertos, mas também teve problemas com a pouca frequência com que seu time chegava à linha de lance livre. Chicago teve apenas quatro viagens para a linha de lance livre em todo o jogo, em comparação com 14 do Liberty.

Mais rebotes nos primeiros 23 jogos 2024 Anjo Reese 276 1999 Yolanda Griffith 275 2010 Tina Charles 271

“Nosso time joga muito duro. Esse time joga muito duro. Veja quantos lances livres nós temos”, disse Weatherspoon. “Nós somos muito agressivos também, agressivos até o aro. Nós jogamos na área pintada… já disse o suficiente.”

O Sky (9-14) enfrenta o bicampeão Las Vegas Aces na terça-feira, em seu último jogo antes do All-Star Game (onde Reese vestirá a camisa do Time WNBA) e da pausa olímpica subsequente.

Reese e a escolha número 1 Caitlin Clark, ambas All-Stars, são consideradas as favoritas na disputa pelo prêmio de Novato do Ano de 2024.

“Eu não penso sobre as coisas de Novato do Ano”, disse Reese na quinta-feira. “Obviamente, estou aqui apenas para vencer. Quero chegar aos playoffs, ir o mais longe que pudermos. Chicago merece algo grande. Poder voltar para Chicago, onde Candace Parker jogou e estou quebrando recordes, não quero ser nomeada a menos que eu seja uma vencedora, e poder trazer esse campeonato de volta para casa em Chicago é algo que estou ansiosa para fazer.”