A hora do MMA com Andrei Arlovski, Michelle Waterson-Gomez, Andre Fili e Nakisa Bidarian no estúdio

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

13h05 ET: Michelle Waterson-Gomez discute sua decisão de se aposentar após a derrota para Gillian Robertson no UFC 303.

13h35: O ex-campeão peso-pesado do UFC Andrei Arlovski se junta a nós após concluir seu contrato com o UFC no último sábado e discute o que pode vir a seguir.

14h05: Respondemos suas perguntas sobre as principais notícias do MMA com On the Nose.

14h30: Andre Fili recapitula sua vitória na Luta da Noite do UFC 303 sobre Cub Swanson.

15h: A cofundadora da Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian, se junta ao programa no estúdio para dar uma prévia das próximas lutas de Jake Paul com Mike Perry em 20 de julho e Mike Tyson em novembro.

16h: Mais perguntas suas.

