A hora do MMA com Dustin Poirier no estúdio, Rose Namajunas, Michael Page, Amanda Serrano e Brendan Loughnane

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

13h05 ET: Rose Namajunas fala sobre seu próximo evento principal contra Tracy Cortez no UFC Denver neste sábado.

13h25: Michael Page reflete sobre sua derrota para Ian Machado Garry no UFC 303.

13h45: Brendan Loughnane fala sobre sua próxima luta contra Kai Kamaka em agosto.

14h05: Dustin Poirier se junta a nós no estúdio para discutir sua derrota no UFC 302 para Islam Makhachev e o que vem por aí para ele.

15h05: Amanda Serrano fala sobre sua próxima luta contra Stevie Morgan e sua revanche contra Katie Taylor.

15h30: Ariel responde às suas últimas perguntas no On the Nose, e os amigos da parlay fazem sua última escolha.

