A Hora do MMA com Ian Machado Garry, o técnico Alex Pereira, Plinio Cruz, Eric Nicksick, Diego Lopes, Joe Pyfer, Payton Talbott e mais

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Começamos recapitulando um fim de semana caótico no UFC 303.

14h: O promissor Payton Talbott retorna após seu impressionante nocaute em 19 segundos no UFC 303.

14h30: Joe Pyfer se junta a nós após seu nocaute brutal de 85 segundos no UFC 303.

15h: O técnico Eric Nicksick reage à reviravolta violenta que resultou na história de Dan Ige no UFC 303.

15h30: Ian Machado Garry olha para frente depois de se manter perfeito no UFC 303.

16h: Diego Lopes nos mostra sua semana de montanha-russa (mas vitoriosa) no UFC 303.

16h30: O técnico de Alex Pereira, Plinio Cruz, reflete sobre mais um final de semana histórico para o “Poatan”.

17h: Os Parlay Boys recapitulam as apostas do fim de semana passado e muito mais.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.