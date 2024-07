A hora do MMA com Terence Crawford, Kayla Harrison, Arnold Allen, Oban Elliott e mais

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste dos EUA: Recapitulação do fim de semana com toda a ação de Jake Paul x Mike Perry e UFC Vegas 94, além dos Parlay Boys relembrarem as melhores e piores apostas.

14h ET: Arnold Allen aparece para discutir seu retorno no UFC 304 contra Giga Chikadze.

14h30 ET: Oban Elliott faz uma prévia de sua luta no UFC 304 em sua segunda aparição no octógono.

15h00 horário do leste dos EUA: Terence Crawford relembra sua luta contra Israil Madrimov em 3 de agosto.

15h30 ET: Kayla Harrison se junta ao programa para falar sobre o que vem por aí no UFC.

Para os episódios mais recentes do The MMA Hour, assine no Spotify ou iTunes.