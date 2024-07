A hora do MMA com Tom Aspinall e Rose Namajunas, além de Julianna Pena e Skye Nicolson no estúdio

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste dos EUA: Recapitulação do fim de semana discutindo tudo o que aconteceu nos esportes de combate

13h30 ET: Skye Nicolson aparece no estúdio para falar sobre sua vitória sobre Dyana Vargas e o que vem por aí para ela.

14h30 ET: Julianna Peña passa no estúdio para falar sobre os planos para sua próxima luta e muito mais.

15h35 ET: Rose Namajunas recapitula sua vitória dominante sobre Tracy Cortez no UFC Denver.

16h ET: Tom Aspinall fala sobre sua próxima luta contra Curtis Blaydes no UFC 304.

16h30 horário do leste dos EUA: Os Parlay Boys recapitulam as apostas do último fim de semana e muito mais

Para os episódios mais recentes do The MMA Hour, assine no Spotify ou iTunes.