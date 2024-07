A hora do MMA com Zhilei Zhang no estúdio, além de Jasmine Jasudavicius, Burt Watson, Jared Anderson e mais

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste dos EUA: Começamos o programa discutindo as últimas notícias e notas no mundo dos esportes de combate.

13h35: Jasmine Jasudavicius relembra sua vitória no UFC Denver sobre Fatima Kline.

14h: O invicto boxeador peso-pesado Jared Anderson prevê sua próxima luta contra Martin Bakole.

14h30: A lenda do MMA Burt Watson passa pelo programa.

15h: O lutador peso-pesado de boxe Zhilei Zhang se junta a nós no estúdio para discutir seu próximo passo após o nocaute sobre Deontay Wilder.

15h30: Respondemos às suas últimas perguntas no On the Nose, e os garotos do parlay fazem suas últimas escolhas.

