A identidade da Espanha, não o poder das estrelas, levou-a à glória do Euro 2024

BERLIM, Alemanha — A última vez que a Espanha ganhou a Eurocopa, em 2012, foi sobre Xavi e Andres Iniesta, Sergio Ramos e Gerard Piqué, Iker Casillas e Sergio Busquets, Xabi Alonso e Jordi Alba. Lendas do Real Madrid e Barcelona que famosamente — testemunhe o pacto entre Xavi e Iker Casillas — deixaram a eterna rivalidade de lado para se unirem em um rolo compressor capaz de ganhar três grandes torneios consecutivos (Euro 2008, Copa do Mundo de 2010, Euro 2012), um feito nunca antes alcançado.

Desta vez, em 2024, é diferente, mas não porque este lado espanhol não tenha superestrelas. Lamine Yamal, que terminou o torneio com quatro assistências, já está praticamente lá, e Rodri é o melhor do mundo em sua posição, embora seja revelador que depois que ele foi forçado a sair no intervalo para dar lugar a Martín Zubimendi, a Espanha dificilmente perdeu o ritmo.

Nico Williams, que marcou o gol de abertura e foi eleito o melhor jogador da partida, ainda pode ascender a tais alturas, assim como Dani Olmo, se ele conseguir se manter em forma. E sim, Dani Carvajal, bem na casa dos 30, é muito especial também, mas jogue o “jogo do XI combinado” com o time de 2012 e não será uma grande disputa.

O triunfo da Espanha na Euro 2024 no domingo é uma vitória para uma ideia, para uma forma de jogar e trabalhar, mais do que para indivíduos e estrelas. Johan Cruyff costumava dizer que o plano B era simplesmente acreditar mais no plano A e executá-lo melhor; foi o que a Espanha fez em um torneio que os viu vencer todos os sete jogos, seis deles antes do 90º minuto. Ninguém na história da Euro tinha feito isso. Na história dos principais torneios masculinos, o único time a conseguir isso foi o Brasil em 2002, um time tão carregado de talento que seus três primeiros eram Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. (O único time feminino em qualquer competição? Os EUA na Copa do Mundo de 2019.)

No domingo, em Berlim, a Espanha se posicionou em seu 4-3-3 (embora tenha se transformado em um 4-2-3-1 quando eles tinham a bola, o que era a maior parte do tempo), jogou um jogo de posse e pressão e não teve medo de ir de norte a sul com seus talentosos jovens alas, Yamal e Williams, quando a oportunidade se apresentou. Essa é uma ideia e uma identidade, e tudo se uniu sob um apparatchik de óculos da Associação Espanhola de Futebol, Luis de la Fuente, um cara que passou mais de uma década trabalhando internamente, pulando entre as faixas etárias. Se a Federação Espanhola de Futebol fosse um ministério do governo, ele seria o burocrata que dedica uma vida inteira ao serviço público e de repente ascende ao cargo mais alto.

Na verdade, de la Fuente tem uma história com esses jogadores. Fabián Ruiz, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal — com Oyarzabal entrando para marcar o gol da vitória no domingo — foram essenciais para seu time Sub-21 que venceu a Eurocopa em 2019. Assim como Mikel Merino, que marcou o gol da vitória contra a Alemanha nas quartas de final. Unai Simón, o atual goleiro titular da Espanha, também estava naquele time. Rodri, Merino e Simón também fizeram parte de seu time Sub-19 que venceu a Eurocopa em 2015.

De la Fuente também treinou a equipe olímpica da Espanha para a medalha de prata em Tóquio em 2021. Quem estava lá? Simón, Marc Cucurella, Zubimendi, Merino, Oyarzabal, Pedri (machucado nesta final) e Olmo.

Não se engane: esses eram os jogadores dele. Esse era o grupo dele. E eles jogavam do jeito dele, por mais que ele possa passar a impressão de professor substituto idiota.

A Espanha manteve o plano que a levou até aqui e triunfou na Euro 2024 com um histórico quarto título e sete vitórias sem precedentes em sete jogos em seu caminho para a glória. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

A Espanha foi supercarregada nas pontas com Yamal e Williams e trouxe dois jogadores franceses na defesa (Robin Le Normand e Aymeric Laporte), mas esse grupo não foi simplesmente jogado junto, suas raízes são profundas. E talvez seja por isso que, em cada obstáculo neste torneio — dominando a Itália na fase de grupos, mas falhando em capitalizar no primeiro tempo, sendo levado para a prorrogação pela Alemanha, perdendo por um gol para a França na semifinal — eles permaneceram imperturbáveis ​​e implacáveis. Eles tinham uma ideia. Eles tinham fé.

No entanto, essa fé foi testada pela Inglaterra de Gareth Southgate em um primeiro tempo que viu os oponentes da Espanha conseguirem diminuir o ritmo do jogo para um rastreamento. O espaço estava congestionado e havia corpos no caminho; era como se ambos os times jogassem com Moon Boots e o resultado foi que nenhuma defesa real foi feita por nenhum dos goleiros até o 45º minuto.

A Espanha perdeu o ritmo? Não. Eles tinham fé. Eles seguiram o plano A e fizeram melhor, mesmo depois de perder seu (indiscutivelmente) melhor jogador, Rodri. O gol que os colocou na frente recebeu um pouco de ajuda de uma defesa ruim da Inglaterra, mas, mesmo assim, veio do manual de jogadas de de la Fuente, com Yamal cortando pela direita e Olmo avançando para o meio. De fato, Yamal e Williams tiveram excelentes chances imediatamente depois.

Quando Southgate fez suas mudanças — primeiro Ollie Watkins para Harry Kane na marca da hora, depois Cole Palmer para Kobbie Mainoo com 20 minutos restantes — e foi recompensado com o empate de Palmer, houve um momento em que você sentiu a mudança de momento. Os fãs da Inglaterra atrás do gol de Simón rugiram em música, enquanto as ondas brancas nas arquibancadas ficaram mais turbulentas. A Inglaterra estava mais rápida com Bellingham de repente jogando centralmente com Palmer, enquanto Foden e Saka ameaçavam nas laterais e Watkins continuava arrasando entre os zagueiros.

Hora de um ajuste ou contramedida tática para conter a maré inglesa crescente? Não. Na verdade, Yamal teve talvez a melhor chance do jogo depois que Palmer empatou e, logo depois, Oyarzabal — que tinha entrado no lugar de Morata como centroavante — marcou o gol da vitória.

Esse tipo de treinamento, quando funciona, promove a confiança e fortalece os jogadores em campo. Assim como sequências dramáticas como o pinball tardio na área, com Simón fazendo sua primeira defesa real do jogo contra Declan Rice e então Olmo defendendo o chute de Marc Guéhi antes de Rice colocar o rebote por cima do travessão. Um pouco de sorte e aleatoriedade nisso? Claro, mas quando acontece do seu jeito, só faz você acreditar ainda mais que esta é a sua noite, e o choque subsequente no peito entre Cucurella e Olmo falou muito a esse respeito. A Espanha não deixaria isso escapar, e não deixou.

Dê crédito aos jogadores, é claro — sempre, na verdade — mas dê crédito ao processo e ao sistema que nutriu de la Fuente e permitiu que o núcleo deste time crescesse ao longo do tempo.

Você hesita em tirar conclusões desses tipos de torneios porque eles são curtos e geralmente aleatórios por natureza. Mas quando um time é tão dominante, tão imperturbável, tão determinado com os olhos no prêmio, você não pode deixar de concluir que há algo mais ali. Que talvez ideias e identidade importem mais do que pensamos, e que você não precisa de um guru famoso e chique para liderar seu time nacional (USSF, tome nota).

Nessas situações, você só precisa de um cara com um plano, que saiba como executar e que tenha os jogadores na palma das mãos. Bem como de la Fuente fez quando a Espanha ganhou um recorde de quarta coroa europeia.