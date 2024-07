A Inglaterra ‘esperta’ de Southgate aprende a conquistar vitórias

DÜSSELDORF, Alemanha — Bem-vindos à rotina. Qualquer um que espera que a Inglaterra subitamente mude de estilo na Euro 2024 parece destinado a uma espera eterna.

Pode não importar se eles continuarem encontrando um jeito como esse, mas a vitória nos pênaltis de sábado sobre a Suíça após um empate desgastante de 1 a 1 foi outra disputa improvisada por respostas. A extensão em que o técnico Gareth Southgate está buscando mais potência de ataque está começando a levantar a questão se Harry Kane é parte do problema ou da solução agora.

Em certo sentido, é absurdo questionar Kane. O atacante do Bayern de Munique é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, um puro-sangue comprovado no maior palco e ex-vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo. Ele é o capitão, o talismã e o tenente de confiança de Southgate.

Francamente, seria a maior decisão de Southgate até agora em uma ladainha de decisões surpreendentes se Kane fosse descartado para a semifinal de quarta-feira em Dortmund. Mas então há a evidência de seus olhos e ouvidos, a visão dele lutando para pressionar a Suíça ou para acompanhar Bukayo Saka enquanto ele explodia pelo flanco direito uma e outra vez.

Kane teve 26 toques em 109 minutos. Ele tentou dez passes, completando oito. Seus dois chutes vieram no 22º e 83º minutos, o último bloqueado.

Southgate confirmou após a partida que substituiu seu número 9 na prorrogação com cãibra. Kane perdeu as duas últimas temporadas do Bayern na Bundesliga com um problema nas costas e as especulações persistem de que ele não está completamente superado, apesar dos dois gols marcados até agora.

Claro, Kane está faminto por serviço em um time que está fracassando, mas ainda assim encontra uma maneira de continuar se empurrando para a linha. E ele tem o hábito de atingir o pico nas rodadas eliminatórias, falhando em marcar na fase de grupos da Euro 2020 antes de marcar nas oitavas de final, nas quartas de final e nas semifinais.

Mas foi notável que Southgate escolheu enfatizar a contribuição extracampo de Kane quando sua noite tranquila em Düsseldorf foi apresentada ao técnico da Inglaterra.

“Ele está liderando o time incrivelmente bem”, disse Southgate. “Ele é uma influência tão positiva no acampamento. Ele está guiando os jovens jogadores por tudo que o time teve que lidar nos estágios iniciais do torneio.

“Ele realmente teve cãibras quando caiu do campo e nós apenas sentimos que precisávamos de pernas. Claro, sabíamos com [Ivan] Toney disse que se acabássemos indo para os pênaltis, teríamos um cobrador de pênaltis regular em campo.

“Mais um ponto positivo para o time: eles venceram uma disputa por pênaltis sem nosso maior artilheiro.”

Seria prematuro comparar Kane com Cristiano Ronaldo e a conversa sobre se ele foi uma ajuda ou um obstáculo nessas finais, já que eles têm nove anos de diferença de idade, mas, ao mesmo tempo, o número 9 da Inglaterra está no onze inicial apenas com base na reputação no momento. Toney e Ollie Watkins oferecem alternativas intrigantes além de papéis especiais.

A Inglaterra venceu a Suíça por cinco a cinco na disputa de pênaltis nas quartas de final da Euro 2024 no sábado. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Claro, o mal-estar coletivo não ajuda. A Inglaterra continua a se assemelhar a um cubo mágico embaralhado e incrustado de diamantes.

Southgate fica na linha lateral, embaralhando furiosamente as opções em busca de um lado claramente definido. Isso o levou a rasgar a formação 4-2-3-1 na qual ele vem trabalhando nos últimos anos e voltar a uma defesa de três, usada pela última vez em uma partida competitiva há três anos na derrota final da Euro 2020 para a Itália.

Essa forma de jogar trouxe uma aparência de controle no primeiro tempo, mas a Suíça foi o melhor time no segundo tempo — o capitão Granit Xhaka comandou o meio-campo — e mereceu a liderança quando Breel Embolo chutou no segundo poste aos 75 minutos.

Essas preocupações familiares sobre a gestão de Southgate no jogo vieram à tona novamente enquanto ele deliberava mudanças, apenas para fazê-las depois de ficar para trás. Em defesa dele e da Inglaterra, no entanto, a resposta deles foi impressionante, com Saka chutando brilhantemente da ponta da área cinco minutos depois.

Mas esse foi o primeiro chute deles no alvo, seguindo a espera de 95 minutos para registrar um contra a Eslováquia na rodada anterior. E a Suíça foi o melhor time na prorrogação, enquanto a Inglaterra se entrincheirou, defendendo mais fundo e tentando se manter compacta com ambição limitada.

O fato de eles aparentemente ficarem satisfeitos com os pênaltis é, na verdade, uma prova da transformação notável que Southgate projetou em sua abordagem aos pênaltis, há muito considerados a cicatriz mais proeminente no coração do futebol do país.

Todos os cinco cobradores — Saka, Toney, Cole Palmer, Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold — foram absolutamente clínicos. Toney nem olhou para a bola. Jordan Pickford defendeu o primeiro pênalti da Suíça, de Manuel Akanji, e rapidamente surgiram fotos da garrafa de água do goleiro da Inglaterra revelando planos para cada cobrador.

Dizia: “Akanji — mergulhe para a esquerda.” Pickford fez a defesa e a Inglaterra venceu.

A Inglaterra saiu de sete torneios nos pênaltis. Eles perderam a última final da Eurocopa em uma disputa por pênaltis, mas Southgate foi o mentor de três outras vitórias.

“Achamos que temos um bom processo”, disse Southgate. “Estivemos em quatro, vencemos três. Claro, fomos absolutamente crucificados por aquele que perdemos, e esse sempre será o caso porque é baseado em resultados.

“Nós refinamos um pouco esse processo, temos mais cobradores de pênaltis regulares no elenco agora do que antes e mais que estiveram em disputas de pênaltis. Mas acho que tivemos um processo realmente calmo.”

A Inglaterra ainda está viva neste torneio. E além desse fundamental e abrangente positivo, havia mais histórias de nicho oferecendo esperança de que eles pudessem ganhar seus primeiros Euros.

A redenção de Saka por sua falha nos pênaltis da Euro 202. Ezri Konsa parecia composto como zagueiro central ao substituir Marc Guéhi, que agora retornará da suspensão para as semifinais.

E para o próprio Southgate, seu histórico é de sequências longas e sustentadas em torneios que se destacam na história da Inglaterra, independentemente das críticas que suas performances fracas continuam atraindo.

“Não éramos espertos, não éramos experientes em torneios”, disse Southgate sobre times ingleses anteriores. “Este grupo é diferente. Eles mantêm a posse de bola por períodos mais longos.

“Nem sempre acertamos. Os jogos em que finalmente saímos, as pessoas sempre podem olhar para trás e destacar coisas, mas, em geral, mostramos a resiliência que os times que vencem torneios têm há anos e anos.

“Itália, França, Espanha, você sabe, não é tudo futebol puro. São outros atributos que eles tiveram, e estamos mostrando um pouco mais dessa natureza de rua.”

A rotina continua por mais alguns dias, pelo menos.