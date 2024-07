A inteligência artificial pode ser capaz de implantar memórias falsas em um futuro próximo

Aqui está uma aplicação assustadora para inteligência artificial… um sistema onde cérebros humanos são implantados com memórias de coisas que as pessoas nunca experimentaram, que podem estar acontecendo agora… ou talvez num futuro próximo.

A nova série do TMZ Studios, “Strange & Suspicious”, está analisando histórias inexplicáveis ​​​​e totalmente estranhas… como a possibilidade de computadores serem usados ​​para substituir guardas prisionais – ou tempo de prisão total. Fique conosco aqui… não é tão rebuscado quanto pode parecer.

As empresas tecnológicas estão a trabalhar em projetos de IA onde as pessoas têm memórias falsas implantadas no fundo dos seus cérebros… que, em teoria, poderiam ser usadas em criminosos condenados.