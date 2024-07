A intensidade silenciosa de Patrick Willis impulsionou sua carreira no Hall da Fama

SANTA CLARA, Califórnia — Ao longo de uma carreira de mais de 21 anos jogando e treinando na NFL, Jim Harbaugh viu quase tudo o que havia para ver.

Mas quando Harbaugh tira um momento para visualizar em sua mente o jogador de futebol perfeito, ele vê alguém que superou todos os tipos de adversidade e, semana após semana, produziu em alto nível, apesar dos pés mutilados e das mãos frequentemente quebradas.

Em termos mais simples, Harbaugh imagina a intensidade silenciosa e latente de Patrick Willis, o futuro linebacker do Hall da Fama que ele treinou por quatro anos no San Francisco 49ers.

“Só para saber tudo o que Patrick Willis fez, todas as coisas que ele superou”, disse Harbaugh em fevereiro. “Quando você olha para cada foto dele, como voltando para a faculdade, quero dizer que ele tinha um taco em uma ou ambas as mãos e também nos pés. Esse é o epítome de ser um jogador de futebol e, realmente, um guerreiro. Ele é um homem poderoso.”

Pelos padrões de muitos membros do Hall da Fama, a carreira de Willis na NFL foi curta, durando apenas oito temporadas e 120 jogos na temporada regular e pós-temporada. Quando Willis, que lidou com lesões crônicas no dedo do pé no final da carreira, saiu após a temporada de 2014 com apenas 30 anos, observadores externos acreditaram que ele ainda tinha muito a dar.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Segundo seus ex-companheiros de equipe e treinadores, o maior motivo pelo qual Willis será consagrado no Hall da Fama no sábado é porque ele realmente deu tudo o que tinha o tempo todo, não importando se estava jogando, participando de um treino ou sentado em uma sala de reunião.

O safety Donte Whitner passou seus primeiros cinco anos na NFL com o Buffalo Bills, um time que não só era tão distante geograficamente dos 49ers quanto qualquer outro na liga, mas também não teve uma temporada vencedora nessas cinco temporadas.

Ao assinar com os Niners em 2011, Whitner conhecia Willis de destaques, mas não o tinha visto de perto. Foi preciso um treino de campo de treinamento para Whitner entender por que Willis já havia acumulado três indicações para o primeiro time e uma para o segundo time All-Pro em suas primeiras quatro temporadas.

Durante uma parte inicial dos exercícios de equipe naquele treino, Whitner viu Willis desistir de uma recepção de 15 jardas de um passe de ação de jogo, correr rapidamente para o tight end, tirar a bola de suas mãos, recuperá-la e devolvê-la para um touchdown. A habilidade física que fez de Willis um linebacker de downhill forte contra a corrida e um jogador de cobertura rápido e ágil no jogo de passe era facilmente evidente, mas o nível de esforço em um treino inicial permitiu que Whitner visse imediatamente que havia um padrão a ser cumprido que Willis exigiria dele e de seus companheiros de equipe.

“Eu realmente nunca vi isso na prática (antes disso)”, disse Whitner. “Eu soube imediatamente o que era preciso para ser um San Francisco 49er e o que ele estava exigindo de cada indivíduo lá fora. Ele sempre foi implacável.”

Hall da Fama do Futebol Profissional de 2024 O jogo do Hall da Fama entre Bears e Texans (20h, horário do leste dos EUA, 1º de agosto) será televisionado pela ESPN, ABC e ESPN Deportes.

• Freeney dá um toque especial ao legado

• A luta de Mongo, jornada para o Hall da Fama

• Conheça os homenageados

Essa abordagem se aplicava a todos os aspectos de sua carreira. O ex-linebacker dos Niners, Chris Borland, passou apenas uma temporada com Willis em 2014. Seria a temporada final de ambas as carreiras e Borland estava competindo pela vaga de linebacker interno ao lado de Willis porque NaVorro Bowman estava se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

Nos primeiros dias daquele campo de treinamento, Borland saiu cedo para se aquecer, apenas para encontrar Willis já em campo trabalhando em seus passos de leitura repetidamente. Era um exercício que Borland disse que o linebacker médio começava já na terceira série, mas um excelente exemplo de que na NFL todas as pequenas coisas importavam.

Quando Willis não estava dando o exemplo em campo, ele silenciosamente oferecia orientação e incentivo a Borland sempre que ele precisava.

“Para mim, ele é um ótimo exemplo da diferença entre percepção e realidade”, disse Borland. “Ele é como o tipo de jogador que você criaria quando criança no Madden — 1,85 m, mais de 109 kg, rápido, parecia legal, usava viseira — e quando cheguei a São Francisco, ele falava baixo, realmente dava apoio e era um grande líder de uma forma que não chamava atenção para ele. O epítome de falar baixo e carregar um grande porrete.”

A abordagem suave de Willis à liderança nem sempre foi levada para as salas de reunião, no entanto. De acordo com Whitner, Willis “irritava muitos jogadores” porque ele era “como uma criança de 5 anos” quando se tratava de disparar perguntas aos treinadores sobre a defesa. Quando os companheiros de equipe tentavam diminuir essas perguntas, Willis os deixava saber em termos inequívocos que seu trabalho como linebacker central era saber tudo sobre a defesa e o plano de jogo.

“Não houve um cara que tenha sido meu antigo companheiro de equipe que levasse isso mais a sério do que Patrick Willis”, disse Whitner.

Quando Willis se aposentou, ele já havia conquistado o prêmio de Novato Defensivo do Ano da NFL, cinco honrarias de primeiro time All-Pro, uma vaga de segundo time All-Pro, sete aparições no Pro Bowl e uma vaga no time da década de 2010 da NFL.

Nenhum desses elogios foi necessariamente o fator motivador para Willis, que cresceu na zona rural do Tennessee e ainda se lembra de uma professora da primeira série recitando a dificuldade estatística de se tornar um atleta profissional. Willis insistiu que havia superado essas probabilidades e, uma vez que o fez, nunca parou de trabalhar para viver seu sonho pelo tempo que seu corpo permitisse.

Sua Liga, Suas Regras Crie uma liga e personalize o tamanho, a pontuação e as regras da liga para jogar na liga você quer jogar. Crie uma liga hoje mesmo!

“Antes mesmo de chegar à NFL, eu disse a mim mesmo que só queria ter certeza de que, quando terminasse, poderia olhar para o meu trabalho e dizer ‘Cara, você fez isso'”, disse Willis à ESPN em dezembro de 2020. “Para mim, eu diria que isso já seria mais do que suficiente.”

O impacto de Willis nos Niners e aqueles que estavam em sua órbita durante sua carreira linebackers nos dias atuais. O atual linebacker do 49ers Fred Warner conta com Willis como um amigo e os dois se comunicam periodicamente ao longo da temporada.

Borland ainda admira a maneira como Willis conseguiu conciliar a vida de um competidor intenso e impetuoso em campo com a de um conselheiro tranquilo, calmo e sábio fora dele.

“Acho que as pessoas confundem pessoas contidas com pessoas sem intensidade”, disse Borland. “E acho que o oposto geralmente é verdade. Águas paradas correm fundo… Ele provavelmente poderia te deixar mais animado só de olhar para você no vestiário do que alguns caras poderiam com um tipo de discurso de besteira… Eu tive sorte só de estar perto dele.”

Conforme Willis faz seu caminho para Canton, ele se tornará o primeiro membro das defesas robustas dos Niners que ajudaram a empurrar a franquia de volta à disputa do Super Bowl de 2011 a 2013 a chegar ao Hall da Fama. De muitas maneiras, Willis é a escolha ideal para representar esses grupos dominantes. Como Harbaugh, Whitner, Borland e outros são rápidos em apontar, Willis em uma jaqueta dourada incorpora quem eram esses times e muito mais.

“Patrick não é apenas um Hall of Famer”, disse Whitner. “Ele é praticamente um de um.”