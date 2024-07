A internet da China é dominada por conversas sobre a “sorte” de Trump e a “violência” americana após o ataque

Nota do editor: inscreva-se no boletim informativo Meanwhile in China da CNN, que explora o que você precisa saber sobre a ascensão do país e como isso impacta o mundo.



Hong Kong

CNN

—



À medida que imagens dramáticas da tentativa frustrada de assassinato do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, se espalhavam pelo mundo no sábado, as notícias do ataque também despertaram grande interesse online — bem como críticas diretas aos EUA — na internet altamente censurada da China.

A discussão sobre a tentativa de assassinato, na qual um atirador abriu fogo em um comício da campanha de Trump na Pensilvânia na noite de sábado, dominou as mídias sociais chinesas nas horas após o ataque.

Hashtags relacionadas obtiveram centenas de milhões de visualizações na plataforma de mídia social chinesa Weibo, semelhante ao X, onde Trump — que como presidente desempenhou um papel descomunal na reformulação do relacionamento EUA-China para o relacionamento mais contencioso que existe hoje — tem sido, por anos, um assunto frequente de discussão, fascínio e, muitas vezes, ridículo.

Alguns usuários de mídia social foram rápidos em elogiar o ex-presidente e provável candidato republicano à presidência dos EUA como “sortudo” por não ter sofrido ferimentos mais sérios e elogiaram os “reflexos rápidos” de Trump, enquanto muitos outros fizeram piadas sobre como a situação impulsionaria sua tentativa de reeleição.

Trump, que disse ter levado um tiro na orelha, foi declarado seguro após o incidente.

Enquanto tiros ecoavam durante seu discurso no comício, o ex-presidente se abaixou e foi coberto por agentes do Serviço Secreto. Ele então levantou seu punho em uma pose desafiadora com sangue visível em seu rosto antes que os agentes o tirassem do palco – um gesto capturado em uma imagem amplamente compartilhada no mundo todo e na China.

“Só julgando por sua reação rápida e agilidade para se abaixar, eu votaria em Trump. Aposto que (o presidente dos EUA Joe) Biden levaria séculos para se agachar”, dizia um comentário de mídia social que recebeu milhares de curtidas e pareceu aludir a preocupações sobre a idade de Biden.

Um blogueiro com mais de um milhão de seguidores observou que o incidente fez Trump parecer mais um “presidente tradicional de Hollywood”.

Outros comentaristas fizeram paralelos mórbidos entre o incidente e o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em 2022, por exemplo, observando que os dois ex-líderes não acabaram se “encontrando” no fim de semana.

Também houve repetidas ligações entre o ataque e casos recorrentes de violência armada nos Estados Unidos, que são frequentemente destacados pela mídia estatal chinesa como um exemplo das falhas do país.

“Na terra da liberdade, tiros ecoam todos os dias”, disse um comentário no Weibo com vários milhares de curtidas, enquanto outro disse que Trump seria “confirmado como o próximo presidente com tiros”.

O Ministério das Relações Exteriores da China apresentou um comentário oficial no domingo, com um porta-voz dizendo que o líder chinês Xi Jinping “expressou simpatia” a Trump.

A mídia ligada ao estado também interveio para moldar a discussão pública em torno do incidente. Vários artigos de opinião ou editoriais publicados por tais veículos enquadraram a violência de sábado como um sintoma da democracia americana, ecoando o antigo impulso retórico de Pequim para retratar o sistema político dos EUA como disfuncional e inferior ao seu.

Um editorial publicado no domingo pelo jornal estatal Beijing News afirmou que o incidente “combinou todos os símbolos políticos típicos de uma eleição americana: violência, incerteza e caras durões”.

O tabloide nacionalista estatal Global Times publicou na segunda-feira um artigo de opinião de um professor de Pequim descrevendo como “a escalada da polarização política para a violência mostra que mais pessoas estão se sentindo desesperançosas em relação à democracia americana”.

“A polarização política e a violência decorrem da grave desigualdade de renda e da desesperança quanto à mudança social”, dizia o artigo, enquanto a versão em inglês do veículo repetia temas semelhantes em um editorial para o público internacional.

Enquanto tais comentários se espalhavam pela mídia chinesa, Biden, em um discurso no Salão Oval na noite de domingo, criticou o que ele descreveu como “atores estrangeiros” que “atiçam as chamas da nossa divisão”.

O objetivo deles é “moldar os resultados de acordo com seus interesses, não os nossos”, disse Biden em uma aparente referência à preocupação de Washington de que China, Rússia e outros rivais estejam explorando as divisões sociais existentes nos EUA em campanhas de influência, algo que Pequim nega.

“Esta noite, peço a todos os americanos que se comprometam novamente… (a) pensar sobre o que tornou a América tão especial”, disse o presidente dos EUA.

O foco concentrado na tentativa de assassinato na China se soma ao que já era uma discussão frequente sobre Trump na internet chinesa, onde ele ganhou o apelido de “Chuan Jianguo” ou “Trump, o construtor da nação (chinesa)” durante seu mandato — uma piada para sugerir que sua política externa isolacionista e sua agenda doméstica divisiva estavam, na verdade, ajudando Pequim a ultrapassar Washington no cenário global.

Acredita-se também que a tentativa de reeleição de Trump esteja sendo observada de perto em Pequim, principalmente porque o ex-presidente ameaçou, se for reeleito, aumentar tarifas que, segundo especialistas, poderiam desencadear uma dissociação de fato entre as economias dos EUA e da China — um choque que atingiria a China enquanto ela enfrenta vários desafios fiscais internos.