A lealdade cega de Gareth Southgate a Harry Kane provou ser a ruína da Inglaterra

BERLIM, Alemanha — Berlim pode sinalizar o fim de uma longa e sinuosa estrada para Gareth Southgate como técnico da Inglaterra, mas ele nunca chegou ao seu destino final porque fez as mesmas curvas erradas em cada cruzamento importante.

Duro? Talvez, mas a derrota de domingo por 2 a 1 para a Espanha na final da Euro 2024 no Olympiastadion da capital alemã foi como a derrota para a Itália em Londres na final da Euro 2020, e a derrota na semifinal da Copa do Mundo contra a Croácia em Moscou dois anos antes.

Quando Southgate precisou agir, quando sua perspicácia tática foi testada ao máximo, ele esperou demais. Moscou, Londres, Berlim. A mesma história todas as vezes.

Depois de oito anos no comando — um período durante o qual Southgate sem dúvida transformou a seleção inglesa — os Três Leões ainda buscam o primeiro grande troféu desde a Copa do Mundo de 1966, e a Inglaterra continua sendo o time com desempenho abaixo do esperado no futebol mundial.

Todas as vezes que a Inglaterra chegou perto de encerrar sua sequência ruim sob o comando de Southgate, apesar do talento à sua disposição, o técnico de 53 anos não conseguiu fazer a contribuição decisiva do banco que nomes como Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Thomas Tuchel fizeram em grandes finais de clubes.

E em Berlim, embora ele tenha tomado a decisão ousada e correta de substituir o capitão Harry Kane após uma hora ineficaz, a verdade é que o atacante do Bayern de Munique nem deveria ter começado.

As performances de Kane na Euro 2024 ficaram bem abaixo do seu melhor. O jogador de 30 anos terminou a temporada com uma lesão nas costas no Bayern e isso o impactou tanto que sua contribuição para a seleção nacional teve um efeito negativo no torneio — seu movimento era tão limitado e, quando ele se abaixava em busca da bola, não havia ninguém na frente como ponto focal.

“Fisicamente, tem sido um período difícil para ele [Kane]”, disse Southgate após a derrota para a Espanha. “Ele ficou aquém dos jogos e não está no nível que todos nós esperávamos.”

Agora, considerando o acima, e que Southgate estava ciente disso durante todo o torneio, por que ele continuou a persistir com um jogador que estava piorando seu time? Reputação, talvez? Um medo de uma reação negativa da mídia por deixar seu capitão de fora e então sofrer uma derrota?

Qualquer que seja a justificativa de Southgate para continuar selecionando um Kane inapto, ela se concentra em sua principal falha como técnico da Inglaterra — sua relutância em agir de forma rápida e decisiva, como um técnico de elite faria.

Contra a Croácia em 2018, Southgate viu Luka Modric começar a dominar o jogo e assumir o controle de seu time, mas não conseguiu fazer nada a respeito, permitindo que a Croácia superasse um déficit de 1 a 0 para vencer por 2 a 1 no Estádio Luzhniki.

Três anos depois, na final da Euro 2020 adiada pela pandemia, Southgate também demorou a agir quando a Itália começou a dominar antes de derrotar a Inglaterra na disputa de pênaltis.

Os sinais de alerta estavam lá novamente na Alemanha. A Inglaterra foi desanimadora na fase de grupos, mas fez o suficiente em cada jogo para passar, enquanto eles precisaram de um gol de Jude Bellingham aos 96 minutos contra a Eslováquia para serem salvos da ignomínia de uma eliminação nas oitavas de final.

A Inglaterra foi mal contra a Suíça nas quartas de final, antes de vencer nos pênaltis, e depois foi perdendo na semifinal contra a Holanda por 20 minutos no segundo tempo, até que os substitutos de Southgate, Ollie Watkins e Cole Palmer, combinaram para marcar outro gol da vitória nos acréscimos.

Southgate teve sorte — e todo técnico tem permissão para fazer isso — porque ele deveria ter feito a mudança muito antes. Contra a Espanha, é tentador imaginar o quão diferente poderia ter sido se Southgate tivesse sido corajoso o suficiente para começar com Watkins e Palmer, em vez de construir seu time em torno do lesionado Kane.

O tempo e a distância garantirão que o reinado de oito anos e 101 jogos de Southgate como técnico da Inglaterra seja lembrado como um período positivo na história do futebol do país, porque o time restabeleceu os Três Leões como uma potência continental. No entanto, não há como escapar do fato de que países como Dinamarca e Grécia venceram grandes torneios — a Eurocopa em 1992 e 2004, respectivamente — desde o sucesso solitário da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966. Quanto às nações que a Inglaterra considera como seus iguais — Alemanha, Itália, França, Espanha, Brasil e Argentina — elas ganharam várias honras durante a seca de 58 anos da Inglaterra.

A Inglaterra tem os jogadores para acabar com essa sequência sem vitórias, mas não tem o técnico. Southgate não conseguiu tirar o melhor de talentos supremos como Bellingham e Phil Foden na Euro 2024. Essa é uma realidade brutal que a Associação Inglesa de Futebol deve agora compreender.

“Eu entendo totalmente a pergunta e sei que você precisa perguntar”, disse Southgate quando questionado sobre seu futuro após o jogo. “Mas eu preciso ter essas conversas com pessoas importantes nos bastidores e não discutir isso publicamente.”

Os rumores da Federação Inglesa de Futebol sugerem que eles farão tudo o que puderem para manter Southgate e que querem estender seu contrato para levá-lo à próxima Copa do Mundo em 2026. Eles não querem turbulência, não querem um técnico desafiador, estão felizes com a personalidade de embaixador de Southgate e que ele leve o time a torneios a fundo.

Mas ele não é o técnico para fazer a Inglaterra vencedora. Os melhores técnicos não cometem os mesmos erros ou demonstram as mesmas falhas repetidamente quando a pressão está alta.

Southgate levou o time da Inglaterra para longe, mas agora ele foi o mais longe que pode. Ele dá a impressão de que sabe disso, mas a FA inglesa não quer ouvir.

No entanto, enquanto a Espanha se prepara para voar de volta para Madri com o troféu do Campeonato Europeu e a Inglaterra retorna de mãos vazias novamente, é hora de um golpe de realidade. O futebol está voltando para casa? Não desta vez.