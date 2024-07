A lenda da seleção dos EUA, Tim Howard, afirma que pode convencer Jurgen Klopp a treinar os Estados Unidos

EUSe você parar por um segundo e pensar sobre os novos destinos potenciais para Jürgen Klopp próximo trabalho de treinador, não há muitos países onde ele realmente se encaixaria. A barreira da língua com treinadores alemães tende a ser importante, especialmente para aqueles que falam uma língua baseada no latim. Klopp disse que precisava tirar um tempo de folga e não pensar em futebol por um tempo. Mas os fãs da Seleção dos Estados Unidos estão pedindo para conseguir o técnico certo que pode ajudá-los a ter uma exibição decente no Copa do Mundo de 2026 que terá estádios americanos na vanguarda. Há uma lenda dos Estados Unidos que acredita ter o que é preciso para atrair Jurgen Klopp para o time.

Christian Pulisic, sobre a situação do treinador da seleção masculina dos EUA: “Não é nosso trabalho como jogadores nomear um técnico”LAPRESSE

Entre na proposta de Tim Howard

Durante um recente artigo de opinião para Correio Onlineex-goleiro da seleção masculina dos EUA Tim Howard escreveu uma proposta para convencer Klopp de que sua melhor opção são os EUA. Ele escreve: “Estou disposto a ajudar meu país de qualquer maneira que puder. Orgulhoso de servir. Então, se eu estivesse no comando do futebol dos EUA agora, estaria a caminho do aeroporto. Por quê? Porque acredito que poderia fazer um argumento muito convincente para Jürgen Klopp para assumir a Seleção Masculina dos EUA. Após a decepção de Copa Américadepois que os Estados Unidos perderam para o Uruguai e foram eliminados na fase de grupos, eu pessoalmente voarei para a Espanha. Falo sério. Sei que Klopp está aposentado há apenas algumas semanas e sei que ele quer uma pausa. Mas se nos sentássemos em sua vila na Espanha, acho que poderia atraí-lo para cá. 100 por cento.”

Este artigo de opinião também entra em detalhes sobre o quão doloroso é o Copa América a eliminação foi para Howard, mas a US Soccer tem que alcançá-lo e colocar as coisas em movimento. Howard aludiu a Jürgen Klopp declarações de que ele se sentia cansado da rotina do futebol europeu. Os treinadores de lá estão constantemente engajados no dia a dia durante a temporada regular. Eles só têm algumas semanas de descanso. Além disso, Klopp chegou a uma idade em que já conquistou tudo o que podia a nível de clubes e até fez história com Liverpool. Qualquer gerente lhe dirá que treinar seleções nacionais é uma espécie de trabalho de aposentadoria. E para Klopp, talvez o Seleção Masculina dos EUA poderia ser uma opção perfeita porque a infraestrutura e o dinheiro já estão lá. Ele aceitaria a oferta de Tim?