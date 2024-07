A lenda do fisiculturismo Phil Heath se oferece para treinar JJ Watt, show pronto em 12 semanas

TMZSports. com

Se JJ Watt quer exibir seu novo corpo, um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos está disposto a ajudar… 7x Mr. Olímpia Phil Heath encomendado TMZ Esportes ele teria o futuro palco do Hall of Fame pronto em 3 meses!

“Ele realmente parece muito bom”, disse Heath, de 44 anos, acrescentando… “Acho que ele se sairia bem no nível amador”.

Claro, Watt, de 35 anos, chocou os fãs no início desta semana quando ele postou uma foto sem camisa parecendo insanamente DESTRUÍDO!

Heath continuou… “Estamos falando do meu esporte. Você precisa ter no mínimo armas de 22 polegadas, cara, principalmente alguém sendo tão alto. Então, para ele ser proporcional, ele tem que trabalhar naquela frente, na lateral e o deltóide traseiro como um louco.”

Agora, é perfeitamente possível que JJ, que ganhou muito dinheiro dentro e fora do campo, não queira se matar na academia (e na mesa de jantar). Mas, se ele fizer isso, aqui está o que Heath tinha a dizer sobre os caras treinando juntos.

“Se ele treinou comigo por 12 semanas e garantimos que tudo estava balançando e rolando, sem lesões, fazemos exames de sangue, fazemos todas aquelas coisas legais, descobrimos sua nutrição, 12 semanas, posso colocá-lo em um palco amador. E ele ficaria muito satisfeito com sua aparência.”

Há mais com Heath… o grande fisiculturista também nos deu o 411 em seu novo documentário, “Breaking Olympia: The Phil Heath Story” – que ele fez com A rocha.