A luta de Rick Ross Vancouver começou devido aos fãs chateados com Drake Trash Talk

Rick Ross ‘o confronto violento em Vancouver é exatamente o que parece – o resultado final da recente briga do rapper com Drake … TMZ aprendeu.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… a briga de domingo à noite começou quando Rick foi abordado por vários canadenses que ficaram chateados com ele por insultar Champagne Papi em vários vídeos postados há mais de um mês.

No entanto, fomos informados que os furiosos apoiadores de Drake ficaram ainda mais incitados quando Ricky Rozay encerrou sua apresentação no Ignite Music Festival tocando “Not Like Us” nos alto-falantes do PA.