A McLaren está se tornando a equipe “que poderia ter sido” da F1?

Enquanto Lewis Hamilton se deleitava com a adulação de sua nona vitória recorde no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, Lando Norris, da McLaren, só tinha uma coisa em mente: deveria ter sido ele.

Não é a primeira vez recentemente que Norris ou McLaren saem de um fim de semana de corrida com esse sentimento. Na verdade, desde sua vitória decisiva no Grande Prêmio de Miami no início de maio, a McLaren teve uma chance legítima de vitória em todas as corridas, exceto talvez o Grande Prêmio de Mônaco vencido pela Ferrari. Norris e sua equipe falharam em converter nenhuma dessas chances em vitória.

Silverstone foi outro exemplo frustrante. Enquanto Hamilton, com uma bandeira britânica pendurada no ombro e lágrimas ainda brotando dos olhos, dava sua primeira entrevista para a multidão em êxtase, as câmeras de TV mostravam Norris curvado sobre a caixa no parque fechado com o número três escrito nela. Sua lista de momentos “o que poderia ter sido” está ficando maior a cada corrida.

“Tenho ouvido isso muito ultimamente”, disse Norris. “Odeio dizer isso de novo, mas muitas coisas estavam indo bem e nós jogamos tudo fora na parada final.”

O problema em questão foi a troca do pneu intermediário para pista molhada para o pneu seco, o que provou ser o momento decisivo para a vitória de Hamilton.

Com Norris liderando na volta 39, Hamilton e Max Verstappen pararam nas posições diretamente atrás. Hamilton pegou o macio, Verstappen o duro. Na volta extra de Norris ao redor do circuito de Silverstone de 5,891 km (3,661 milhas), uma conversa com seu pit wall da McLaren sugeriu indecisão de ambos os lados da conversa.

A McLaren ofereceu a Norris uma escolha simples: trocar para os macios para cobrir Hamilton, ou trocar para os médios para cobrir Verstappen, que havia trocado para os pneus duros.

“Hamilton… Acho que Hamilton”, Norris respondeu. “Ou você acha que é médio? Não me importo.”

A McLaren optou pelos macios para cobrir Hamilton. Norris então ultrapassou um pouco seu box e passou 4,5 segundos parado – tempo que parece uma vida inteira para os padrões modernos de pit stop da F1. Quando Norris estava saindo do pit-lane com novos pneus secos em seu carro, ele estava observando a Mercedes cinza e preta de Hamilton passar por ele para uma liderança que ele nunca abriria mão.

Norris sentiu que a McLaren cometeu um erro em dois aspectos: no momento da parada e no pneu que decidiu usar.

“Uma volta tarde demais, mas também acho que, mesmo que eu tivesse feito a volta perfeita, nossa decisão de usar pneus macios foi errada”, disse ele.

“Acho que Lewis ainda teria vencido, não importa o que aconteça, mas duas decisões do nosso lado nos custaram tudo hoje. Então, para mim, é bem decepcionante, especialmente aqui em Silverstone. Estou farto de dar desculpas… Mas ainda há muitos pontos positivos, então precisamos continuar trabalhando como um time, mesmo sabendo que jogamos fora algo que deveria ter sido nosso.”

Foi um erro claro não forçado da McLaren. A Mercedes colocou Hamilton no pneu macio porque não tinha um conjunto extra de médios para seu carro, mas a McLaren tinha um novo conjunto de médios para Norris.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, sugeriu mais tarde que a McLaren cometeu um grande erro na escolha dos pneus.

“Em retrospectiva, provavelmente a ordem correta de prioridade seria médio, duro, macio”, disse Wolff sobre a escolha do pneu no final da corrida. “Isso é o que teria sido o mais rápido. Mas nós o salvamos no final. Acho que a nossa classificação de pneus foi boa em comparação com os McLarens e isso garantiu a vitória.”

O foco de Norris logo mudou da Mercedes de Hamilton para a Red Bull de Verstappen atrás. O atual campeão mundial, que estava voando nos pneus duros, passaria rapidamente por oito voltas após a parada de Norris. Norris terminaria à frente do companheiro de equipe Oscar Piastri, que também estaria na briga no final se a McLaren não tivesse errado no primeiro pit-stop do grande prêmio.

Como sempre foi o caso em Silverstone, o clima imprevisível britânico tornou a disputa fascinante. A corrida começou com carros com pneus secos, mas nuvens cinzentas pairavam ameaçadoramente sobre o circuito. Chuvas matinais pegaram alguns pilotos de surpresa — Sergio Perez, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, pararam muito cedo para o pneu seco intermediário, mas na volta 27 a chuva estava forte. Max Verstappen fez uma chamada tardia para ir aos boxes para os intermediários e, ao fazê-lo, os McLaren de Norris e Piastri estavam liderando os carros Mercedes de Hamilton e George Russell.

Então veio outro momento-chave na corrida da McLaren. Quando o quarteto líder se aproximou da entrada do pit uma volta depois, Norris fez o pit, mas Piastri ficou de fora. Atrás deles, a Mercedes fez o que a McLaren deveria ter feito — pediu que seus dois pilotos fizessem um double stack. Piastri admitiu mais tarde que soube imediatamente que suas chances de vencer a corrida haviam sofrido um golpe significativo.

Questionado sobre quando ele soube que era a decisão errada de ficar fora por mais uma volta, ele disse: “Assim que passei pela entrada do pit! As últimas curvas foram muito, muito difíceis. Eu podia ver no meu painel que Lando estava cinco segundos atrás de mim quando eu parei, então eu sabia que estava em apuros. Eu soube que era a decisão errada basicamente, instantaneamente.”

Isso significava que Piastri tinha que se arrastar em um circuito que estava ficando mais molhado a cada segundo.

“Só havia metade da pista que era realmente difícil até a volta em que fiquei fora. Então, a pista inteira ficou difícil”, disse ele.

Piastri sentiu que foi a única decisão errada que McLaren tomou em sua corrida, mas, assim como com seu companheiro de equipe Norris, foi uma que se mostrou custosa. Mesmo com a volta extra lenta ao redor do circuito, Piastri terminou a corrida 12 segundos atrás de Hamilton.

“Para ser honesto, essa decisão naquela corrida é provavelmente a mais difícil que você vai tomar no automobilismo. Você tem dois carros um-dois, separados por meio segundo com a chuva caindo. Não acho que fique mais difícil do que isso. Acho que há algumas coisas que precisamos rever.”

Ele acrescentou: “Todas as outras decisões nós acertamos em cheio naquela corrida.”

Piastri está certo de que foi uma decisão difícil, mas é uma que a Mercedes executou perfeitamente. Foi uma decisão ousada e decisiva feita por uma equipe de corrida pensando apenas em como vencer uma corrida, em vez de como melhor proteger o seu melhor e manter ambas as alternativas abertas. Sua citação final pode muito bem resumir onde a McLaren se encontrou em relação aos seus rivais nos últimos dois meses — eles têm acertado quase tudo. Como foi o caso em Silverstone, as vitórias os iludiram em outros lugares nas menores margens.

Duas semanas após sua vitória em Miami, Norris cruzou a linha 0,2 segundos atrás de Verstappen em Imola. Enquanto um safety car o havia impulsionado para a vitória na Flórida, a reação lenta da McLaren a um no Canadá provavelmente o impediu de uma segunda vitória na América do Norte algumas corridas depois. A lenta largada de Norris na Espanha, que o deixou atrás de Verstappen e Russell por um período crucial, custou-lhe essa, enquanto seu emaranhado tardio com o atual campeão mundial no Grande Prêmio da Áustria negou-lhe uma emocionante vitória tardia no Red Bull Ring.

Foi revelador na noite de domingo ouvir Toto Wolff e Christian Horner falando sobre suas decisões nos pit-stops, em contraste com o que os pilotos da McLaren disseram.

Wolff disse: “Acho que a comunicação com o piloto hoje foi muito boa e mantivemos o canal aberto o tempo todo. Entre nós, continuamos discutindo os prós e os contras, monitoramos as lacunas e a estratégia disse que acreditamos que o cruzamento é agora. E isso foi certeiro, foi o momento perfeito para parar.”

Verstappen e a Red Bull terminaram em segundo e Horner elogiou toda a operação da equipe pelo resultado.

Questionado sobre quanto crédito Verstappen merecia por fazer ligações pelo rádio, Horner respondeu: “Sim, uma grande quantidade, mas isso em conjunto com o muro do box.

“Você tem que ter um relacionamento — o relacionamento piloto-engenheiro, trabalhando com os estrategistas, os observadores, tudo tem que se encaixar e Max estava nos dando ótimas informações e nós escolhemos o pneu certo no final da corrida e recebemos as ligações na hora certa e ele as entregou. Tudo tem que estar funcionando em harmonia.”

Essa harmonia na tomada de decisões não parece existir na McLaren no momento. O CEO da McLaren, Zak Brown, e a chefe da equipe Andrea Stella transformaram a equipe em uma candidata legítima à vitória semana após semana, mas ainda falta algo. Em um esporte em que cada corrida está sendo vencida e perdida em pequenos momentos e decisões, a equipe britânica não pode se dar ao luxo de continuar sendo o esquadrão que está entregando um pouco menos do que o necessário para vencer. As coisas poderiam parecer tão diferentes agora se a McLaren e seus pilotos estivessem operando como a Mercedes e a Red Bull fizeram em Silverstone.

Essa sequência de oportunidades perdidas pode doer por um motivo maior também. As performances de Miami e Norris nas próximas corridas confirmaram que a McLaren havia diminuído a diferença para a Red Bull e encerrado os dias de Verstappen caminhando para vitórias na frente. A Ferrari vacilou desde que Charles Leclerc venceu em Mônaco, mas agora vemos a Mercedes em ascensão.

Embora Russell tenha sido um feliz beneficiário da colisão de Norris com Verstappen na Áustria uma semana antes, o ritmo da Mercedes em Silverstone foi bom o suficiente para garantir a primeira fila e colocá-los bem ali na luta quando a McLaren errasse.

Questionado na noite de domingo se a vitória de Hamilton parecia uma confirmação de que a Mercedes havia retornado à disputa por vitórias, Wolff disse que sim.

“Parece que sim. Porque no último fim de semana estávamos muito longe, quando você olha para a diferença que tínhamos antes deles baterem. Era quase dois décimos por volta, um pouco mais. E esse é o mais perto que estivemos por um longo tempo em uma pista que não gostávamos tanto no passado. Isso nos deu dicas de que poderia estar ficando muito melhor.

“Sinceramente, não achamos que seria Silverstone porque mais coisas que estávamos colocando no carro, esperávamos Budapeste ou Spa. Mas concordo, justificamos que o que fazemos é certo no momento.”

O aviso ali para a McLaren é óbvio. A luta na frente está ficando mais competitiva e a Mercedes é tão capaz de punir seus erros quanto Verstappen.

Uma análise mais ampla das coisas também fará a McLaren se arrepender. Não é absurdo sugerir que Norris poderia, ou deveria, ter vencido cinco das seis corridas desde Miami. É tentador pensar como seria o campeonato se ele tivesse feito isso. Das corridas listadas acima em que Norris teve uma chance, Verstappen venceu três delas – Imola, Canadá e Espanha.

O holandês deixou Silverstone tendo ampliado sua liderança no campeonato sobre Norris para enormes 84 pontos no meio da temporada, mas as coisas poderiam ter sido muito mais próximas se Norris e McLaren tivessem convertido pelo menos metade dessas oportunidades. As dificuldades contínuas do companheiro de equipe de Verstappen, Perez, pelo menos tornaram o campeonato de construtores mais interessante: a Red Bull lidera a Ferrari por 71 pontos e a McLaren por 78 pontos no campeonato de construtores. Fechar essa lacuna parece muito mais possível, mas a Mercedes entrando na disputa agora também significa que pode haver menos pontos disponíveis para tirar da Red Bull.

De qualquer forma que você olhe, a sequência de corridas que tivemos desde que a McLaren venceu em Miami se destaca como grandes oportunidades desperdiçadas. Não sabemos como o campeonato vai se desenrolar a partir deste ponto, mas a McLaren pode muito bem chegar ao fim da temporada e refletir sobre essa sequência de corridas com o mesmo tipo de frustração que Norris teve na noite de domingo.