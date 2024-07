A novata dos Patriots, Ja’Lynn Polk, pode causar impacto imediato em campo

FOXBOROUGH, Massachusetts — Reflexões e notas rápidas sobre o New England Patriots e a NFL:

1. A resistência de Polk: Os Patriots tentaram negociar no final da primeira rodada do draft da NFL de abril, de acordo com várias fontes da NFL, quando uma série de recebedores começou a sair do tabuleiro. Xavier Worthy, do Texas, foi para os Chiefs na 28ª posição. Ricky Pearsall, da Flórida, foi para os 49ers na 31ª posição. Xavier Legette, da Carolina do Sul, possivelmente o principal alvo dos Patriots, foi arrematado pelos Panthers em uma troca de até 32ª posição. Então Keon Coleman, do Florida State, foi para os Bills na 33ª posição e Ladd McConkey, da Geórgia, para os Chargers na 34ª posição, com os Patriots negociando dessa posição para a 37ª, onde levaram Ja’Lynn Polk, de Washington.

São seis recebedores em um intervalo de 10 escolhas, e o desempenho de Polk em relação aos seus colegas que pegam passes estará entre os principais fatores que determinarão o sucesso do primeiro draft da franquia sob o novo regime do vice-presidente executivo de pessoal de jogadores Eliot Wolf e do técnico Jerod Mayo.

É muito cedo para saber qual direção isso tomará, mas como os Patriots estão atualmente em pausa antes do primeiro treino do campo de treinamento em 24 de julho, uma coisa pode ser afirmada decisivamente sobre o trabalho inicial de Polk: sua resistência e mentalidade implacável refletem bem a cultura que Wolf e Mayo esperam criar.

Talvez nenhum exemplo melhor tenha sido a jogada final do minicamp obrigatório: o quarterback novato Drake Maye lançou um back-shoulder fade para o canto direito da end zone, e Polk, de 1,85 m e 92 kg, pegou a bola apesar da forte cobertura do cornerback novato não selecionado Mikey Victor e manteve a posse de bola ao cair no chão, com os árbitros o controlando dentro dos limites.

Foi um grande esforço em uma das situações de maior risco do treino de primavera, com a reação vocal da defesa refletindo isso. A peça de Polk não surpreendeu aqueles que o assistiram voltando ao tempo em que estudava na Lufkin High School, no Texas.

“Uma das coisas que vi pela primeira vez em Ja’Lynn foi o quão duro ele era para um wideout — físico no topo das quebras, físico na linha de scrimmage, e ele fez recepções competitivas”, disse Matt Wells, um técnico principal associado no Kansas State e ex-técnico principal do Texas Tech que contratou Polk como um recruta para sua primeira temporada na faculdade antes de se transferir para Washington. “Eu apenas pensei que o espírito competitivo nele — para um jogador do ensino médio como um júnior — era A-plus.”

Wells observou que “resistência, disciplina e responsabilidade” faziam parte do DNA de muitos jogadores do programa do técnico Todd Quick em Lufkin — Polk incluído. Lufkin também é a alma mater do antigo recebedor do Cowboys Dez Bryant.

Polk foi transferido do Texas Tech após uma temporada, em parte devido a mudanças na equipe técnica ofensiva, e trouxe a mesma abordagem para Washington. A temporada passada foi a mais produtiva — totalizando 69 recepções para 1.159 jardas e nove touchdowns — e o técnico de recebedores do Patriots no primeiro ano, Tyler Hughes, viu isso em primeira mão enquanto servia como técnico assistente na equipe dos Huskies. Isso deu a Hughes uma janela única para a transição de Polk para a NFL.

“Ele tem uma ótima ética de trabalho e um processo que segue todos os dias. Ele tem sido bom nisso. Acho que sua melhoria veio do aprendizado de nosso sistema e manual e de como seu conjunto de habilidades se encaixa nisso”, disse Hughes.

“Como qualquer novo jogador que chega, você tem algumas coisas que fez no passado que foram realmente boas para você – você tem que usá-las – mas também tem uma abordagem de mente aberta e diz: ‘O que mais pode ser feito? faço para melhorar?’ porque obviamente os jogadores são um pouco melhores e um pouco mais rápidos. Ele fez um bom trabalho ao dizer: ‘Isso é o que eu sei, é nisso que preciso trabalhar’, e ele trabalhou nisso todos os dias.”

Polk tem a chance de conquistar um nicho imediato no corpo de recepção dos Patriots. Seu trabalho extra com Maye após o treino, entre outras coisas, fez com que Mayo se referisse a ele como um “iniciador”.

O ex-Viking KJ Osborn, em sua quinta temporada na NFL, se posicionou como um dos primeiros líderes entre os recebedores do Patriots (um exemplo: ele geralmente era o primeiro nos treinos). O recebedor de slots do segundo ano, DeMario Douglas, parece mais rápido do que nunca. Adicione Polk, e esses podem ser os três principais alvos da equipe se todos estiverem saudáveis.

A escolha da quarta rodada, Javon Baker (Flórida Central), também deve ter uma vaga no elenco, enquanto a escolha da segunda rodada de 2022, Tyquan Thornton, o jogador da sexta rodada de 2023, Kayshon Boutte, e os veteranos JuJu Smith-Schuster e Jalen Reagor fizeram jogadas em momentos nesta primavera que serviram como um lembrete de que eles ainda não podem ser contados.

E espera-se que Kendrick Bourne esteja saudável após se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e também deve fazer parte da lista.

Polk, vestindo a camisa número 1 usada pela última vez por Cam Newton, treina com ousadia. Em um exercício, ele quase se colocou na câmera de um repórter ao correr atrás de uma recepção pelo fundo da end zone. Por que interromper o impulso quando ele está a todo vapor o tempo todo?

“Apenas competindo todos os dias”, disse Polk. “Sinto que tudo está sempre na sua preparação – como você pega todas as informações que obtemos, sendo um profissional, e colocando-as em campo de forma consistente.

2. A opinião de Hoyer: O ex-quarterback do Patriots, Brian Hoyer, foi um convidado do “NFL Live” da ESPN na quarta-feira, e sua presença gerou uma discussão sobre os dois tópicos quentes em torno da Nova Inglaterra: quarterback e treinador principal.

Sobre quando começar com o QB Maye: “Jacó [Brissett] é como um irmão mais novo para mim. Éramos companheiros de equipe. Nós somos amigos. Os Patriots contrataram Jacoby para ser titular imediatamente, sabendo que estavam escalando um quarterback com essa escolha, porque ele é capaz e joga muito futebol. Ele é muito carinhoso com seus companheiros; eles o amam. Ele é o cara perfeito para ser o mentor de Drake Maye.”

Em Mayo: “Joguei com Jerod. Cheguei um ano depois dele e ele já era um líder como jogador do segundo ano. Ele encerrou a carreira e foi para o mundo corporativo, então ele é alguém que pode se relacionar com essa geração mais jovem. Jerod veio logo depois de Bill [Belichick] – ele aprendeu com Bill, mas também está preenchendo essa lacuna para os jovens. Ele tem seu próprio sabor e personalidade. Conversando com alguns dos caras [with the team now], eles adoram a maneira como ele aborda isso. Você apenas tem que levar isso para as vitórias durante a temporada.”

3. Torção de maionese: Um exemplo de como Mayo está deixando sua marca nos Patriots é o horário que eles planejam treinar no campo de treinamento – 11h ET. Sob o comando de Belichick na reta final da temporada, o time treinou às 9h30. Talvez agora haja um pouco mais de tempo para reuniões antes dos treinos, e as temperaturas vão subir um pouco e testar o condicionamento do time.

4. O retorno de Bolden: Um dos momentos mais assustadores da pré-temporada de 2023 dos Patriots aconteceu quando o então cornerback novato Isaiah Bolden foi imobilizado e levado de maca para fora do campo em um jogo contra os Packers, levando os times a encerrar o jogo mais cedo. Bolden, uma escolha de sétima rodada do draft do Jackson State, foi diagnosticado com uma concussão e passou a temporada na reserva de lesionados.

Totalmente saudável novamente após ter sido liberado perto do fim da temporada passada, Bolden participou integralmente dos treinos de primavera, e Mayo observou: “Ele é um dos nossos caras mais rápidos no time. Ele deveria ser um demônio em times especiais.”

Quanto às possíveis contribuições na defesa, Mayo disse que é mais difícil avaliar cornerbacks maiores como Bolden, de 1,88 m e 93 kg, até que as proteções entrem no training camp. O mesmo vale para a linha ofensiva, que continua sendo uma das maiores incógnitas do time.

5. Você sabia? Polk foi um dos sete jogadores da Universidade de Washington selecionados nas três primeiras rodadas do draft, que mais empatou com Michigan. De acordo com ESPN Stats & Information, foi a primeira vez que uma escola Pac-12 teve pelo menos uma parcela do maior número de escolhas em três rodadas desde a USC em 2009 (com seis).