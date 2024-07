A pressão sobre Verstappen aumenta à medida que a vantagem da Red Bull diminui

Quando se trata de corrida, Max Verstappen tem o hábito de falar o que pensa.

Se o carro dele não for rápido o suficiente, os engenheiros saberão. Se a estratégia de corrida dele o fizer andar para trás, é melhor o pit wall ouvir. E se ele colidir com outro piloto, os comissários estarão totalmente cientes do seu lado da história.

Não há espaço para áreas cinzentas, não há tempo para desculpas, não há como aceitar o que é segundo melhor.

E se houver alguém que não goste da maneira como ele corre, ou alguém que se ofenda com os comentários que ele faz no rádio da equipe, ou alguém que pense que ele deveria abordar sua arte de uma maneira diferente… bem, nas próprias palavras de Verstappen, “Eles podem se f—“.

Uma visão tão binária de um esporte tão complexo pode ser problemática, mas estava em pleno vigor quando Verstappen falou com a mídia após o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 no domingo. Foi a terceira corrida consecutiva de Verstappen sem vitória, e ele parecia decidido a usar a ocasião como um chamado para despertar sua equipe Red Bull.

A última vez que ele teve uma espera tão longa por uma vitória foi nas três corridas que antecederam seu confronto pelo campeonato com Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021. Nas duas temporadas e meia desde então, Verstappen se acostumou a vencer, e tanto ele quanto a equipe atingiram altos inimagináveis ​​durante esse período.

Agora, porém, os rivais da Red Bull se recuperaram, o que significa que os erros não ficam mais impunes e as vitórias estão longe de serem garantidas. A situação ainda não chegou ao ponto em que a marcha de Verstappen para um quarto título mundial parece ameaçada, mas começou a revelar algumas rachaduras na dinâmica entre piloto e equipe.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Assim como aconteceu na Áustria duas corridas atrás, Verstappen atribuiu o quinto lugar causado pela colisão às falhas na estratégia da equipe.

“Não tivemos ritmo para lutar com a McLaren hoje, mas acho que ainda poderíamos ter um P3”, disse ele. “As decisões de estratégia erradas me colocaram em desvantagem, onde tive que lutar constantemente com as pessoas, tentar ultrapassar, mas não funcionou.”

Lando Norris terminando em segundo atrás do companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, limitou os danos à liderança do campeonato de Verstappen, que ainda está em saudáveis ​​76 pontos, o equivalente a três vitórias de corrida e uma volta mais rápida. Mesmo com uma margem tão grande, no entanto, Verstappen vê a queda recente da Red Bull como uma preocupação séria e deu a entender que alguns membros da equipe Red Bull não pareciam compartilhar seu nível de urgência em reverter a situação.

“Eu já disse ontem que talvez algumas pessoas não estejam na mesma sintonia”, ele disse. “É tão grave quanto é. Eu sabia que seria uma corrida difícil e vencer a McLaren seria difícil, mas você precisa pelo menos conseguir um P3 na linha e nem isso conseguimos.”

As frustrações de Verstappen estão à flor da pele

Embora tenha expressado seus sentimentos na mídia, a crítica mais contundente de Verstappen à Red Bull foi feita pelo rádio da equipe durante a corrida.

Verstappen e o engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase são conhecidos por suas trocas tipicamente francas, e Lambiase rotineiramente dá o troco na mesma moeda que recebe, frequentemente colocando Verstappen em seu lugar quando seu piloto discorda das decisões de sua equipe. Por trás da troca de farpas verbais, há um nível claro e profundo de respeito entre os dois, mas mesmo para seus padrões, o relacionamento no domingo parecia tenso.

Verstappen inicialmente teve problemas com a estratégia de corrida da equipe, que o fez estender cada um de seus turnos por mais tempo do que seus rivais na esperança de recuperar posições com pneus mais novos mais tarde na corrida. Ao ficar mais tempo na pista, ele perdeu a posição na pista para Hamilton em seu primeiro pit stop e outra posição para Charles Leclerc em sua segunda parada.

“É impressionante como nos deixamos ser prejudicados”, disse ele pelo rádio da equipe. “Isso f—ed completamente minha corrida.”

Max Verstappen já passou três corridas sem vencer pela primeira vez desde 2021. AP Photo/Denes Erdos

Para compensar o tempo perdido por Leclerc e Hamilton, Verstappen forçou bastante após seu pit stop, arriscando danificar seus pneus Pirelli, que normalmente oferecem benefícios a longo prazo se forem resolvidos facilmente no início do trecho.

“Bem, essa foi uma introdução gentil”, disse Lambiase, destacando os tempos de volta agressivos de Verstappen.

“Não, cara, não me venha com essa m— agora”, respondeu Verstappen. “Vocês me deram essa estratégia m—, ok? Estou tentando resgatar o que sobrou. F—.”

Outra troca frustrada ocorreu quando Verstappen passou por Hamilton para recuperar o terceiro lugar e os dois colidiram. Verstappen sentiu que Hamilton virou para ele na frenagem (embora os comissários tenham notado mais tarde que Hamilton tomou a mesma linha de corrida que ele tinha tomado nas voltas anteriores) e pareceu ansioso para passar seu lado da história no rádio da equipe para o benefício dos comissários.

“Ele se moveu na frenagem”, disse Verstappen, talvez esperando que Lambiase concordasse.

“Eu nem vou entrar em uma briga de rádio com os outros times, Max”, respondeu Lambiase. “Vamos deixar os comissários fazerem o que eles fazem.

“É infantil no rádio. Infantil.”

OUÇA ‘UNLAPPED’ Katie George, Nate Saunders e Laurence Edmondson falam sobre Fórmula 1 e as personalidades por trás dela no “Unlapped”, podcast semanal de F1 da ESPN. Ouça ‘Unlapped’

A resposta pode ser interpretada como se Lambiase estivesse chegando ao limite com as mensagens de rádio de Verstappen durante a corrida, mas o diretor da equipe, Christian Horner, disse que o comentário “infantil” era direcionado às equipes rivais.

“Acho que GP naquele momento não estava se referindo a Max, ele estava se referindo a outros no rádio reclamando sobre penalidades, então não acho que GP naquele momento estava se referindo a Max”, disse Horner. “Outros estão obviamente incitando penalidades, porque obviamente os comissários estão ouvindo o rádio também.

“Eles estão juntos há oito anos e, sim, há coisas que poderíamos ter feito melhor na corrida de hoje, mas é algo sobre o qual falaremos como uma equipe.”

Questionado pela Sky Sports após a corrida se ele se desculparia com sua equipe pelas trocas de rádio, Verstappen disse: “Não acho que precisamos nos desculpar, só acho que precisamos fazer um trabalho melhor. Não sei por que as pessoas acham que você não pode ser vocal no rádio. Quer dizer, isso é um esporte.

“Se algumas pessoas não gostam disso, elas podem ficar em casa.”

A Red Bull ainda tem o carro mais rápido?

Na raiz das frustrações de Verstappen na Hungria estava o simples fato de que ele não tinha o carro mais rápido. Nas curvas de velocidade relativamente baixa e longa duração que compõem a grande maioria da volta de Hungaroring, a McLaren foi mais rápida, enquanto Verstappen lutou para encontrar um equilíbrio confortável com a Red Bull.

Embora sempre parecesse provável que a McLaren pudesse ter uma vantagem sobre a Red Bull na Hungria, os campeões mundiais chegaram ao circuito com um pacote de atualização significativo. O RB20 de Verstappen apresentava nova carroceria superior, uma asa dianteira revisada e ajustes aerodinâmicos correspondentes ao redor das rodas dianteiras e traseiras, mas sem sucesso na luta com a McLaren.

Depois de se classificar atrás das duas McLarens no sábado, Verstappen rejeitou a suposição de que as atualizações não funcionaram, mas admitiu que a vantagem significativa da Red Bull no início da temporada havia sido corroída e que o carro estava se tornando cada vez mais difícil de pilotar no limite.

Max Verstappen criticou veementemente a estratégia de corrida de sua equipe Red Bull durante o Grande Prêmio da Hungria no domingo. MARTIN DIVISEK/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

“Com certeza as atualizações funcionam, mas ainda não somos os primeiros, certo?” ele disse. “Então precisamos de mais. É simples assim.

“Quer dizer, acho que olhando para trás na minha qualificação, fiquei muito feliz com as voltas, mas sim, em termos de equilíbrio, tudo está realmente no limite. Estou forçando o máximo que posso e então, é claro, você tem pequenos momentos aqui e ali.

“Sinto que provavelmente estou forçando mais do que no ano passado, mas não está mais acontecendo ter esses ótimos tempos de volta. Então acho que isso significa que estamos um pouco mais lentos. Então temos trabalho a fazer. Simples assim.”

O Grande Prêmio da Bélgica da próxima semana em Spa-Francorchamps deve ser mais adequado aos pontos fortes da Red Bull e provavelmente verá uma batalha mais acirrada na frente. Horner continua esperançoso de que o desempenho do carro e suas últimas atualizações se tornarão mais acessíveis nas próximas rodadas, à medida que a equipe continua a refinar sua configuração.

“Acho que temos mais desempenho para trazer, então, como eu disse, acho que precisamos expandir essa janela operacional para o carro, então quando o carro estiver na janela certa, ele se qualifica na pole por quatro décimos, como aconteceu na Áustria”, disse ele. “Aqui perdemos a pole por menos de um décimo, mas você pode ver quando ouve o piloto, particularmente Max, que ele tem limitações no carro que ele sabe que é onde está o desempenho.

“O truque é como você traduz esses problemas em soluções, em termos de engenharia e aerodinâmica.”

No final das contas, Red Bull e Verstappen querem a mesma coisa: voltar a vencer corridas. Mas quanto mais a equipe e o piloto perseguem seu objetivo, mais a tensão provavelmente aumentará se eles não o atingirem.