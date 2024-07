A primeira Miss AI do mundo coroa a sirene cibernética do Marrocos

Fale sobre uma beleza irreal! O primeiro concurso Miss AI do mundo acaba de encontrar sua primeira rainha… e uma ativista do Marrocos que usa hijab está arrasando com a coroa.

Kenza sai com um grande prêmio de US$ 20 mil… que, é claro, irá direto para as mãos de seu criador – um executivo de tecnologia do Marrocos.