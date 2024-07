A prova definitiva de amor de Travis Kelce por Taylor: ele voa pelo mundo todo para estar com ela onde quer que ela esteja

Fou quase um ano agora, desde que foi revelado que o astro tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, estava namorando uma cantora famosa, as mídias sociais, a mídia esportiva e as chamadas publicações de “celebridades” têm relatado – e até mesmo inventado – histórias sobre o relacionamento.

E não é de se espantar, já que a cantora com quem Kelce está namorando é ninguém menos que a maior estrela da música da atualidade, Taylor Swift.

Travis Kelce dança e canta músicas de Taylor Swift

Desde que o relacionamento deles se tornou público, “Traylor” ou “Tayvis,” como Os Swifties costumam chamar o casal dese tornaram o casal mais famoso do mundo, superando em muito muitos casais de Hollywood.

Taylor Swiftque está atualmente no meio de sua enorme e bem-sucedida ‘The Eras Tour’, esteve presente em vários jogos dos Chiefs na temporada passada, incluindo, é claro, sua presença no Super Bowl. Este evento deixou um número infinito de fotos quando o jogo terminou, e eles se abraçaram e se beijaram no campo.

Kelce voa para onde quer que esteja

Se há alguma dúvida sobre o amor e a atração que Kelce sente por Swift, ficou evidente ao longo desses meses que é real, já que Travis fez o esforço de viajar praticamente para qualquer lugar para estar ao lado de sua namorada famosa. Aqui estão apenas algumas das viagens que Travis fez para estar com Taylor, especialmente durante sua turnê, conforme compilado em um post por Swiftie @soitgoessara_ no X:

Ele voou para a Argentina durante a semana de folga no meio da temporada da NFL para vê-la.

Ele voou para a Austrália por 24 horas para ficar com ela. Ele voou para Cingapura para vê-la por duas noites, quando ela literalmente teria uma folga dois dias depois.

Ele voou para Dublin logo depois de um casamento em Los Angeles, desceu do jato e foi direto para o show dela, surpreendendo-a no meio do show.

Ele fez questão de estar com ela durante toda a primeira parte da turnê em Londres.

Depois de estar na Europa, ele partiu para um compromisso beneficente de fim de semana e voou direto de volta para a Alemanha, ficando com ela até o último minuto antes de ter que retornar aos Estados Unidos para trabalhar e se apresentar aos Chiefs.

Ele trouxe energia, dançou, cantou e animou todos na suíte/tenda vip para ela todas as vezes, e está lá para encontrá-la no segundo em que ela sai do palco no final dos shows.

Tudo isso foi feito por Travis enquanto ele venceu o Super Bowl pela terceira vez, filmou dois programas de televisão, uma série de comerciais, compareceu a eventos beneficentes e de golfe, administrou negócios, organizou um festival de música e muito mais.

Então, Taylor não pode reclamar que seu namorado famoso não a ama, pois ele demonstra isso com esses tipos de gestos que certamente os deixam mais perto do noivado.